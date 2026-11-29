İçişleri Bakanlığı , Mersin'de uluslararası uyuşturucu madde ticaretine yönelik düzenlenen ortak operasyonun ayrıntılarını paylaştı.

Mersin İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü teknik ve fiziki takip sonucunda gerçekleştirilen operasyonda 4 şüpheli yakalandı.

BREZİLYA'DAN HAREKET EDEN KAMERUN BAYRAKLI GEMİDE BULUNDU

Operasyon kapsamında Brezilya'dan hareket eden Kamerun bayraklı bir gemide detaylı arama yapıldı. Geminin özel bölmesindeki boşlukta, halatlarla bağlanmış halde gizlenmiş 136 kilogram kokain ele geçirildi.

PİYASA DEĞERİ YAKLAŞIK 600 MİLYON TL

Operasyon neticesinde 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, ele geçirilen 136 kilogram kokainin piyasa değerinin yaklaşık 600 milyon TL olduğu açıklandı.

İçişleri Bakanlığı açıklamasında, karada Jandarma, denizde ise Sahil Güvenlik ekipleriyle uyuşturucuyla mücadelenin kararlılıkla sürdürüldüğü vurgulanarak operasyonda görev alan güvenlik birimleri ve emeği geçenler tebrik edildi.

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'Zehir tacirlerinin ticareti Akdeniz’de karaya oturdu'

İçişleri Bakanı Çiftçi de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Jandarma ve Sahil Güvenlik ekipleri tarafından Mersin’de gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonuna ilişkin açıklamalarda bulundu.

Çiftçi, açıklamasında, Türkiye’yi uyuşturucu ticaretinin güzergahı, limanları zehir sevkiyatı adresi haline getirmeye çalışanların bütün hesaplarını bozacaklarını ifade etti.

Açıklamasında, eylül ayında Mersin’de, Brezilya’dan gelen bir geminin özel bölmesine gizlenmiş 350 kilogram kokainin ele geçirildiğini ve 9 şüphelinin yakalandığını hatırlatan Çiftçi, sözlerine şöyle devam etti:

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"Zehir tacirlerinin ticareti Akdeniz’de karaya oturdu. Bugün yine Mersin’de, kahraman jandarmamız ve Sahil Güvenliğimizin müşterek operasyonuyla 136 kilogram kokain ele geçirdik, 4 şüpheliyi yakaladık. Sadece bu iki operasyonla uluslararası uyuşturucu şebekelerinin yaklaşık 2,1 milyar TL değerindeki 486 kilogram kokainine el koyduk. Uluslararası uyuşturucu şebekeleri iyi bilsinler ki; dünyanın öbür ucundan getirdiğiniz zehri hangi gemiye yükler, nereye gizlerseniz gizleyin, sizi bulacak ve adalete teslim edeceğiz. Operasyonu koordine eden Silifke Cumhuriyet Başsavcılığımızı, Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımızı, Mersin İl Jandarma Komutanlığımızı, Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığımızı ve emeği geçen tüm personelimizi gönülden tebrik ediyorum. Rabbim, ayağınıza taş değdirmesin."

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