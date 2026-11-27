Interpoltarafından kırmızı bültenle aranan hükümlü ve 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, Mersin'de havalimanında polis ekiplerince yakalandı.
Türkiye'ye giriş yapan yolcular kontrol edildi
Çukurova Uluslararası Havalimanı'nda
Türkiye'ye giriş yapan yolculara yönelik kontrolü, edinilen bilgiye göre İl Emniyet Müdürlüğü Havalimanı Şube Müdürlüğü ekipleri gerçekleştirdi.
Kontrollerde S.İ. adlı şahsın 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu ve Interpol tarafından kırmızı bültenle arandığı tespit edildi.
Adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından yakalanan şahıs Tarsus Cezaevi'ne gönderildi.
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