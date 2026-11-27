Bingöl'de 840 gram skunk, narkotik ekiplerinin yürüttüğü çalışmalarda ele geçirildi.
Olayla bağlantılı olarak 1 şüpheli tutuklandı, 1 şüpheli hakkında ise uyuşturucu madde kullanmak suçundan adli işlem yapıldı.
Adli makamlara sevk edilen şüpheli tutuklandı
840 gram skunk maddesi, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar kapsamında ele geçirildi.
Adli makamlara sevk edilen 1 şüpheli uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan tutuklanırken, 1 şüpheli hakkında uyuşturucu madde kullanmak suçundan adli işlem yapıldı.
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