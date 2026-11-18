Bingöl'de halı saha kenarındaki direk ile duvar arasına sıkışan 2 inek, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.
Olay, Çavuşlar köyünde yaşandı.
İhbar üzerine ekipler sevk edildi
Halı saha kenarında sıkışan 2 ineği fark eden vatandaşlar, edinilen bilgiye göre durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye Bingöl Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Hayvanların bulunduğu alandaki demirleri kesen ekipler, kurtarma çalışması gerçekleştirdi.
Yapılan uğraşlar sonucunda sıkıştıkları yerden çıkarılan 2 inek, sahibine teslim edildi.
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