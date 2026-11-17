Bursa'daki Yıldırım Bayezid Camii'nde görev yapan İmam Uğur Gedik, Kur'an-ı Kerim tilavetindeki sıra dışı ses rengiyle dinleyenlerin ilgisini çekti. Enbiyâ Suresi'nden ayetleri kendine has üslubuyla seslendiren Gedik, doğal derinliğe sahip kalın bas tonuyla farklı bir tilavet örneği ortaya koydu.
ALIŞILMIŞIN DIŞINDAKİ SES TONU DİKKAT ÇEKTİ
Kur'an-ı Kerim'i güçlü ve tok sesiyle tilavet eden Gedik'in okuyuşu, cami cemaatine duygu dolu anlar yaşattı. Sesinin doğal derinliği ve kendine özgü tınısı, okuduğu ayetlerin dinleyiciler üzerindeki etkisini daha da belirgin hâle getirdi.
Alışılmış kıraat örneklerinden farklılık gösteren bas sesiyle dikkat çeken Uğur Gedik'in Enbiyâ Suresi tilaveti, Kur'an-ı Kerim okuyuşunda ses ve üslubun oluşturduğu farklılığı bir kez daha gözler önüne serdi.
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