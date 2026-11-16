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18:33, 16/11/2026, PazartesiG: Güncelleme: 18:34, 16/11/2026, Pazartesi

Sular altında kalan köyün minaresinde 30 yıl sonra ezan okundu

Sivas'ın Hafik ilçesinde 1996 yılında baraj yapımı nedeniyle taşınan ve zamanla sular altında kalan eski Pusat köyünün cami minaresinde, yaklaşık 30 yıl sonra ezan okundu. Doğa sporları tutkunu bir grup dağcı, botla ulaştıkları minareye çıkarak bu anları yaşadı. Kerim Kaya'nın minareden okuduğu ezan, barajdaki kuraklık nedeniyle suyun çekilmesiyle ortaya çıkan yapıda yeniden yankılandı.

Sular altında kalan köyün minaresinde 30 yıl sonra ezan okundu

Sivas'ın Hafik ilçesinde bulunan Pusat-Özen Barajı'nda, yıllar önce sular altında kalan eski Pusat köyünün cami minaresinden 30 yıl sonra yeniden ezan sesi yükseldi. Doğa sporları tutkunu bir grup dağcı, botla barajın ortasında kalan minareye ulaştı. Ekipte yer alan Kerim Kaya, minareye çıkarak ezan okudu.

Botla ulaştıkları minareye çıktılar

1996 yılında barajın yapım çalışmalarının başlamasıyla taşınan eski Pusat köyü, barajın 2002 yılında tamamlanmasının ardından zamanla tamamen sular altında kaldı. Köyün camisinden geriye kalan minare ise Pusat Barajı'nın simgelerinden biri haline geldi. Sivas'ta yaşayan dağcılar, botla baraja açılarak suyun ortasında kalan minareye ulaştı. Minarenin yıllardır su altında kalması nedeniyle yıprandığını belirten ekip üyeleri, yapıya çıkarken endişe yaşadıklarını ancak ezan okumayı başardıklarını ifade etti.

“Çok farklı bir duygu oldu”

Doğa sporları tutkunu Selahattin Güngördü, eski Pusat köyünün bulunduğu bölgede olduklarını belirterek, uzun yıllardır ezan okunmayan caminin minaresinde bu geleneği yeniden yaşattıklarını söyledi. Minarenin suyun içinde uzun süre kalması nedeniyle oldukça yıprandığını dile getiren Güngördü, bu durumun kendilerini korkuttuğunu ancak Allah'ın izniyle etkinliği tamamladıklarını kaydetti. Minareden ezan okuyan Kerim Kaya ise yaşadığı duyguyu, “Çok farklı bir duygu oldu benim için. Normal camide ezan okuduğum oldu ama böyle bir ortamda okumak biraz garip geldi.” sözleriyle anlattı.

Başlıklar :Sivaspusat-özen barajıezanminare
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Sular altında kalan köyün minaresinde 30 yıl sonra ezan okundu
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