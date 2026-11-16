TBMM'de bu hafta yoğun mesai: Milyonları ilgilendiren borç düzenlemesi gündemde

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) yeni haftanın yasama ve bütçe takvimi netleşti. Haftalık çalışmalarına 17 Kasım Salı günü başlayacak olan TBMM Genel Kurulu, Türk Kızılay Kanunu Teklifi'nin görüşmelerini sürdürdükten sonra turizm ve dijital platformları yakından ilgilendiren yeni yasa teklifini gündemine alacak.
YABANCI DİJİTAL KONAKLAMA PLATFORMLARINA 5 MİLYON TL İZİN BELGESİ VE ERİŞİM ENGELİ
Genel Kurul'da ele alınacak olan Yabancı Dijital Konaklama Platformları Kanunu Teklifi ile sektöre yönelik sıkı denetim ve mali yükümlülükler getiriliyor:
4 BAKANLIĞIN 2027 BÜTÇESİ GÖRÜŞÜLECEK
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda 2027 yılı merkezi yönetim bütçesi maratonu tüm hızıyla devam ediyor. Saat 11.00'de başlayacak komisyon toplantılarının haftalık takvimi şu şekilde:
- 16 Kasım Pazartesi: Sağlık Bakanlığı
- 17 Kasım Salı: İçişleri Bakanlığı
- 18 Kasım Çarşamba: Milli Savunma Bakanlığı
- 19 Kasım Perşembe: Dışişleri Bakanlığı
GSS PRİM BORÇLARININ SİLİNMESİNE İLİŞKİN TORBA TEKLİF KOMİSYONDA GÖRÜŞÜLECEK
TBMM’de çarşamba günü Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar Bilgi ve Teknoloji Komisyonu’nda Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşülecek.
15 maddelik torba teklifte, Anayasa Mahkemesi’nin iptal kararlarına ilişkin yeni düzenlemeler yapılıyor.
- Teklifle 1 Ocak 2017'den öncesine ait Genel Sağlık Sigortası primleri ile gecikme cezası ve gecikme zammı gibi feri alacakların tamamının tahsilinden vazgeçilecek. Bu kapsamda 2 milyon 199 bin 869 kişinin toplam 5 milyar 627 milyon 666 bin lira tutarındaki prim borcu silinecek.
İHTİSAS KOMİSYONLARI VE GRUP TOPLANTILARI
Bütçe ve Genel Kurul mesaisinin yanı sıra Meclis'teki ihtisas komisyonları ile siyasi parti grupları da toplanacak:
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