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TBMM'de bu hafta yoğun mesai: Milyonları ilgilendiren borç düzenlemesi gündemde

11:39, 16/11/2026, PazartesiG: Güncelleme: 11:39, 16/11/2026, Pazartesi
Yeni Şafak
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TBMM'nin haftalık gündemi belli oldu.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), bu hafta hem Genel Kurul hem de komisyonlardaki kritik düzenlemelerle yoğun bir mesai yapacak. Genel Kurul'da Türk Kızılay Kanunu Teklifi ile yabancı dijital konaklama platformlarına 5 milyon liralık izin belgesi zorunluluğu ve erişim engeli yaptırımı getiren teklif görüşülürken; Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Sağlık, İçişleri, Milli Savunma ve Dışişleri bakanlıklarının 2027 yılı bütçeleri ele alınacak. Milyonlarca yuttaşı ilgilendiren GSS prim borçlarının silinmesine ilişkin kanun teklifi de görüşülecek.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) yeni haftanın yasama ve bütçe takvimi netleşti. Haftalık çalışmalarına 17 Kasım Salı günü başlayacak olan TBMM Genel Kurulu, Türk Kızılay Kanunu Teklifi'nin görüşmelerini sürdürdükten sonra turizm ve dijital platformları yakından ilgilendiren yeni yasa teklifini gündemine alacak.

YABANCI DİJİTAL KONAKLAMA PLATFORMLARINA 5 MİLYON TL İZİN BELGESİ VE ERİŞİM ENGELİ

Genel Kurul'da ele alınacak olan Yabancı Dijital Konaklama Platformları Kanunu Teklifi ile sektöre yönelik sıkı denetim ve mali yükümlülükler getiriliyor:

5 milyon TL belge ücreti:
 Yabancı dijital konaklama platformlarının Türkiye'de faaliyet gösterebilmesi için Bakanlıktan izin belgesi alması zorunlu olacak. Belge ücreti 5 milyon TL olarak belirlenirken, bu tutar her yıl yeniden değerleme oranında artırılacak. Belge 2 yıl geçerli olacak ve devredilemeyecek.
Turizm payı ve Türk hukuku:
Platformlar, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı'na (TGA) dijital hizmet vergisi matrahı üzerinden on binde 7,5 oranında turizm payı ödeyecek. Uyuşmazlıklarda münhasıran Türk hukuku uygulanacak ve Türk mahkemeleri yetkili olacak.
Erişim engeli ve ceza:
 İzin belgesi olmadan faaliyet gösteren, belgesi iptal edilen veya süresi dolan platformlara erişimin engellenmesine karar verilecek. Bakanlıkça belirlenen donanım ve yazılım zorunluluklarına uymayanlara ise 500 bin lira idari para cezası kesilecek.

4 BAKANLIĞIN 2027 BÜTÇESİ GÖRÜŞÜLECEK

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda 2027 yılı merkezi yönetim bütçesi maratonu tüm hızıyla devam ediyor. Saat 11.00'de başlayacak komisyon toplantılarının haftalık takvimi şu şekilde:

  • 16 Kasım Pazartesi: Sağlık Bakanlığı
  • 17 Kasım Salı: İçişleri Bakanlığı
  • 18 Kasım Çarşamba: Milli Savunma Bakanlığı
  • 19 Kasım Perşembe: Dışişleri Bakanlığı

GSS PRİM BORÇLARININ SİLİNMESİNE İLİŞKİN TORBA TEKLİF KOMİSYONDA GÖRÜŞÜLECEK

TBMM’de çarşamba günü Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar Bilgi ve Teknoloji Komisyonu’nda Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşülecek.

15 maddelik torba teklifte, Anayasa Mahkemesi’nin iptal kararlarına ilişkin yeni düzenlemeler yapılıyor.

  • Teklifle 1 Ocak 2017'den öncesine ait Genel Sağlık Sigortası primleri ile gecikme cezası ve gecikme zammı gibi feri alacakların tamamının tahsilinden vazgeçilecek. Bu kapsamda 2 milyon 199 bin 869 kişinin toplam 5 milyar 627 milyon 666 bin lira tutarındaki prim borcu silinecek.

İHTİSAS KOMİSYONLARI VE GRUP TOPLANTILARI

Bütçe ve Genel Kurul mesaisinin yanı sıra Meclis'teki ihtisas komisyonları ile siyasi parti grupları da toplanacak:

Enerji ve diğer komisyonlar:
 Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu'nda Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanun'da değişiklik öngören teklif görüşülecek. Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) ile Güvenlik ve İstihbarat komisyonları da gündemlerindeki konuları ele alacak.
Grup toplantıları:
 Salı ve çarşamba günleri Meclis'te grubu bulunan siyasi partilerin grup toplantıları gerçekleştirilecek. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda milletvekillerine hitap edecek.

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Başlıklar :recep tayyip erdoğantbmmgss prim borçlarıyabancı dijital konaklama platformları2027 bütçesi
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TBMM'de bu hafta yoğun mesai: Milyonları ilgilendiren borç düzenlemesi gündemde
TBMM'nin haftalık gündemi belli oldu.
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