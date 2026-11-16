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Kurultay sonrası liste tartışması: Özgür Özel yol arkadaşlarına yer vermedi

10:17, 16/11/2026, PazartesiG: Güncelleme: 11:14, 16/11/2026, Pazartesi
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Yeni dönem öncesi dikkat çeken tercih: PM listesinde kimler yok?

Yeni Parti'nin Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu seçimleri gündemin öne çıkan başlıklarından biri oldu. Genel Başkan Özgür Özel'in oluşturduğu listede, daha önce birlikte siyaset yaptığı bazı önemli isimlerin yer almaması dikkat çekti.

Yeni Parti 1. Olağan Kurultayı'nda gerçekleştirilen Parti Meclisi (PM) ve Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) seçimleri, parti içerisinde dikkat çeken gelişmelere sahne oldu.

Kurultay sürecinde PM üye sayısına ilişkin de değişikliğe gidildi. Tüzük değişikliğiyle 80'den 150'ye çıkarılan üye sayısı, liste hazırlıkları sırasında yaşanan gelişmelerin ardından Özgür Özel'in yetkisini kullanmasıyla 160'a yükseltildi.

ÖZEL'İN LİSTESİNDE DİKKAT ÇEKEN İSİMLER YOK

Blok liste yöntemiyle gerçekleştirilen seçimlerde, Özgür Özel'in tercihleri öne çıktı. Daha önce siyasi çalışmalarında birlikte hareket ettiği bazı tanınmış isimlerin Yeni Parti Meclisi listesinde bulunmaması dikkat çekti.

Tekin Bingöl, Murat Emir, Gökhan Günaydın, Ali Mahir Başarır, Veli Ağbaba, Asu Kaya ve Bülent Tezcan, listede yer almayan isimler arasında gösterildi.

Kurultayda ortaya çıkan tablo, yeni dönem yönetim yapılanmasına ilişkin tartışmaları da beraberinde getirdi.

Parti Meclisi ve YDK seçimlerinin ardından gözler, yeni dönemde parti yönetiminin nasıl şekilleneceğine çevrildi.


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Başlıklar :özgür özelmurat emirtekin bingölgökhan günaydın
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Kurultay sonrası liste tartışması: Özgür Özel yol arkadaşlarına yer vermedi
Yeni dönem öncesi dikkat çeken tercih: PM listesinde kimler yok?
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