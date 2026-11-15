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Yeni Parti PM ve YDK listesi: Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu asıl ve yedek üyeleri

15:17, 15/11/2026, PazarG: Güncelleme: 15:17, 15/11/2026, Pazar
Yeni Şafak
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Özgür Özel'in geçerli 1.154 oyun tamamını alarak yeniden genel başkan seçildiği YENİ Parti'nin 14-15 Kasım 2026 tarihlerinde Ankara Spor Salonu'nda düzenlenen 1. Olağan Kurultayı'nın ikinci gününde, yönetim kadrolarını belirleyecek Parti Meclisi (PM) ve Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) asıl ve yedek aday listeleri netleşti. Delegelerin oybirliğiyle alınan karar doğrultusunda blok liste usulüyle oylamaya sunulan listelerde, yoğun talep üzerine üye sayısı 150'den 160'a çıkarılan PM asıl listesi; 80 kişilik yasama, 40 kişilik parti örgütü ve 40 kişilik politika geliştirme grubundan oluşurken, PM yedek listesinde 30 isim yer aldı. Siyasetçilerin yanı sıra akademisyen, ekonomist, diplomat ve sivil toplum temsilcilerinin dikkat çektiği PM asıl listesinde Selin Sayek Böke, Fethi Açıkel, Ümit Özlale, Yalçın Karatepe, Serkan Özcan, Kerim Rota, Gökçe Gökçen, Cemal Enginyurt, İlhan Cihaner, Namık Tan gibi isimler öne çıktı. Ayrıca 15 asıl ve 8 yedek üyeden oluşan Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) listesi de delegelerin onayına sunularak kurultayda sandık başına gidildi. İşte Yeni Parti Meclisi (PM) ve Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) asıl ve yedek aday listesi.

Yeni Partinin, Ankara Spor Salonu'nda düzenlenen kurultayı, ilk gün çalışmalarını tamamladı. 15.30'da başlayan oy kullanma işlemi, 17.00'de sona erdi. Oy sayımının ardından Kurultay'da tek aday olan Özgür Özel, 1154 oy alarak yeniden Yeni Parti Genel Başkanı oldu. Seçimlerde, 1202 kayıtlı delegeden 1157'si oy kullandı. Kullanılan oylardan 1154'ü geçerli sayılırken, 3 oy geçersiz kabul edildi.

YENİ Parti Parti Meclisi (PM) ve Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) asıl ve yedek aday listesi

Özgür Özel'in yeniden genel başkan seçildiği YENİ Parti 1. Olağan Kurultayı'nın ikinci gününde, kayıtlı bin 202 delegenin onayına sunulacak 160 kişilik Parti Meclisi (PM) ve 15 kişilik Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) aday listeleri açıklandı. Kurultay Divanı'na sunulan ve bin 202 delegenin oyuna sunulacak olan 160 asıl, 30 yedek kişilik Parti Meclisi ile 15 asıl, 8 yedek kişilik Yüksek Disiplin Kurulu aday listeleri belli oldu. Yeni Parti Meclisi (PM) Asıl Aday Listesi (160 Kişi):

Fethi Açıkel

Sinan Adıyaman

İzzet Akbulut

Umut Akdoğan

Pınar Akgül Doğusoy

Zeliha Aksaz Şahbaz

Ertan Aksoy

Su Akyıldız

Nurhayat Altaca Kayışoğlu

Abdul Ahat Andican

Özgür Ardıç

Saime Nilgün Arısan Eralp

Şeref Arpacı

Ednan Arslan

İbrahim Arslan

Murat Arslan

Mustafa Arslan

Güldem Atabay

Olgun Atilla

Murat Aydın

Ensar Aytekin

Yankı Bağcıoğlu

Murat Bakan

Ekrem Baki

Ayhan Barut

Saniye Barut

Bekir Başevirgen

Uğur Bayraktutan

Bilal Bilici

Ozan Bingöl

Cenk Boduç

Melis Asya Bozali

Elif Gamze Bozo

Burhanettin Bulut

Özgür Ceylan

İlhan Cihaner

Mehmet Burak Cop

Çağlar Çağlayan

Utku Çakırözer

Murat Can

Mitat Çelikpala

Sercan Çıggın

Meryem Gül Çiftci Binici

Nail Çiler

Cumhur Çilesiz

Doğan Demir

Emre Demir

Talat Dinçer

Bedirhan Berk Doğru

Türkan Elçi

Yunus Emre

Zeynel Emre

Cemal Enginyurt

Hikmet Erbilgin

Ali Rıza Erdek

Bahattin Bahadır Erdem

Bülent Erdinç

Eylem Ertuğ Ertuğrul

Ali Abbas Ertürk

Aşkın Genç

Ali Gökçek

Gökçe Gökçen

Kübra Gökdemir

Burkay Güçyetmez

Aysemin Gülmez

Elif Leyla Gümüş

İbrahim Öner Günçavdı

İsmet Güneşhan

Egemen Gürcün

Şengül Hablemitoğlu

Hikmet Yalım Halıcı

Elvan Işık Gezmiş

Metin İlhan

Özgür Erdem İncesu

Uğurcan İrak

Mühip Kanko

Erdem Kara

Özgür Karabat

Barış Karadeniz

Reşat Karagöz

Cem Karakeçili

Evrim Karakoz

Ulaş Karasu

Yalçın Karatepe

Aykut Kaya

Seda Kaya Ösen

Veysel Onur Kaynar

Sevgi Kılıç

Sinem Kırçiçek

Okan Konuralp

Mustafa Murat Kubilay

Oğuz Kurdoğlu

Önder Kurnaz

Melih Meriç

Servet Mullaoğlu

Özgen Nama

Aylin Nazlıaka

Süreyya Öneş Derici

Ömer Önhon

Barış Övgün

Kadem Özbay

Gizem Özcan

Serkan Özcan

Talih Özcan

Turgay Özcan

Suat Özçağdaş

Turan Taşkın Özer

Ahmet Tuncay Özkan

Fahri Özkan

Tuğçe Hilal Özkan

Engin Özkoç

Ümit Özlale

Şule Özsoy Boyunsuz

Hasan Öztürk

Kayıhan Pala

Andaç Pamuk

Evrim Rızvanoğlu Emir

Kerim Rota

Tolga Sağ

Ahmet Celal Cem Say

Selin Sayek Böke

Baran Seyhan

Sencer Solakoğlu

Sibel Suiçmez

Orhan Sümer

Polat Şaroğlu

Bülent Şık

Mehmet Tahtasız

Namık Tan

Mahmut Tanal

Mustafa Sezgin Tanrıkulu

Gamze Taşcıer

Canan Taşer

Ayça Taşkent

Yüksel Taşkın

Aliye Timisi Ersever

Hakan Tiryaki

İsmet Tokdemir

Seyit Torun

Ömer Kaya Türkmen

Yaşar Tüzün

Emine Uçak Erdoğan

Cumhur Uzun

Mehmet Salih Uzun

Pınar Uzun Okakın

Arman Üney

Özlem Ünsal

İsmail Atakan Ünver

Berna Vural

Aylin Yaman

Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu

Hüseyin Yaşar

Deniz Yavuzyılmaz

Barış Yıldız

Battal Yıldız

Emre Yılmaz

Deniz Yücel

Bülent Yücetürk

Mahir Yüksel

Gökan Zeybek.

Yeni Parti Parti Meclisi (PM) Yedek Aday Listesi (30 Kişi):

Fatma Köse

Erdal Kurutaş

Ekin İlgün

İlyas Şahin

Hasan Emre Akkuş

Güler Koçyiğit

Bilgi Taşkıran

Caner Arduç

Doğan Çakmak

Gökhan Aydın

Bünyamin Kıvrakdal

Duygu Çelik

Melis Türker

Levent Gürbüz

Mustafa Yıldırım

Öztürk Kaylan

Abdullah Çakır

Neşe Zengin

Gürbüz Erdagöz

Hikmet Saatçı

Deniz Çankaya

İpek Dirim Kara

Tuana Tuncan

Ahmet Dikici

Uğur Öner

Tevfik Kayhan Timurhan

Gizem Çetinkaya Ülker

Sinem Kaya

Mehmet Ali Özışık

Aydoğan Arslanca.

Yeni Parti Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) Asıl Aday Listesi

Parti Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) Asıl Aday Listesi (15 Kişi):

Erbil Aydınlık

Süleyman Bülbül

Oktay Tolga Büyükhilal

Deniz Çakır

Ertürk Çapın

Tuğçe Deveciler Koç

Çağdaş Karaküçük

Remzi Kazmaz

Erdoğan Kılıç

Nail Dursun Kırbaş

Gençosman Killik

Burcu Mazıcıoğlu

İsmet Özener

Özkan Tice

Murat Yıldız  

Yeni Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) Yedek Aday Listesi (8 Kişi):

Ali Güvenbaş,

Işıl Nağme Evgin

Rıza Koçak

Cihan Önder Mercan

Korkmaz Öngel

Hakan Özer

Dilara Gürel

Furkan Kılıç. 

Başlıklar :Yeni PartiYeni Parti Parti MeclisiYeni Parti YDKÖzgür Özel
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Yeni Parti PM ve YDK listesi: Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu asıl ve yedek üyeleri

Yeni Partinin, Ankara Spor Salonu'nda düzenlenen kurultayı, ilk gün çalışmalarını tamamladı. 15.30'da başlayan oy kullanma işlemi, 17.00'de sona erdi. Oy sayımının ardından Kurultay'da tek aday olan Özgür Özel, 1154 oy alarak yeniden Yeni Parti Genel Başkanı oldu. Seçimlerde, 1202 kayıtlı delegeden 1157'si oy kullandı. Kullanılan oylardan 1154'ü geçerli sayılırken, 3 oy geçersiz kabul edildi.

YENİ Parti Parti Meclisi (PM) ve Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) asıl ve yedek aday listesi

Özgür Özel'in yeniden genel başkan seçildiği YENİ Parti 1. Olağan Kurultayı'nın ikinci gününde, kayıtlı bin 202 delegenin onayına sunulacak 160 kişilik Parti Meclisi (PM) ve 15 kişilik Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) aday listeleri açıklandı. Kurultay Divanı'na sunulan ve bin 202 delegenin oyuna sunulacak olan 160 asıl, 30 yedek kişilik Parti Meclisi ile 15 asıl, 8 yedek kişilik Yüksek Disiplin Kurulu aday listeleri belli oldu. Yeni Parti Meclisi (PM) Asıl Aday Listesi (160 Kişi):

Fethi Açıkel

Sinan Adıyaman

İzzet Akbulut

Umut Akdoğan

Pınar Akgül Doğusoy

Zeliha Aksaz Şahbaz

Ertan Aksoy

Su Akyıldız

Nurhayat Altaca Kayışoğlu

Abdul Ahat Andican

Özgür Ardıç

Saime Nilgün Arısan Eralp

Şeref Arpacı

Ednan Arslan

İbrahim Arslan

Murat Arslan

Mustafa Arslan

Güldem Atabay

Olgun Atilla

Murat Aydın

Ensar Aytekin

Yankı Bağcıoğlu

Murat Bakan

Ekrem Baki

Ayhan Barut

Saniye Barut

Bekir Başevirgen

Uğur Bayraktutan

Bilal Bilici

Ozan Bingöl

Cenk Boduç

Melis Asya Bozali

Elif Gamze Bozo

Burhanettin Bulut

Özgür Ceylan

İlhan Cihaner

Mehmet Burak Cop

Çağlar Çağlayan

Utku Çakırözer

Murat Can

Mitat Çelikpala

Sercan Çıggın

Meryem Gül Çiftci Binici

Nail Çiler

Cumhur Çilesiz

Doğan Demir

Emre Demir

Talat Dinçer

Bedirhan Berk Doğru

Türkan Elçi

Yunus Emre

Zeynel Emre

Cemal Enginyurt

Hikmet Erbilgin

Ali Rıza Erdek

Bahattin Bahadır Erdem

Bülent Erdinç

Eylem Ertuğ Ertuğrul

Ali Abbas Ertürk

Aşkın Genç

Ali Gökçek

Gökçe Gökçen

Kübra Gökdemir

Burkay Güçyetmez

Aysemin Gülmez

Elif Leyla Gümüş

İbrahim Öner Günçavdı

İsmet Güneşhan

Egemen Gürcün

Şengül Hablemitoğlu

Hikmet Yalım Halıcı

Elvan Işık Gezmiş

Metin İlhan

Özgür Erdem İncesu

Uğurcan İrak

Mühip Kanko

Erdem Kara

Özgür Karabat

Barış Karadeniz

Reşat Karagöz

Cem Karakeçili

Evrim Karakoz

Ulaş Karasu

Yalçın Karatepe

Aykut Kaya

Seda Kaya Ösen

Veysel Onur Kaynar

Sevgi Kılıç

Sinem Kırçiçek

Okan Konuralp

Mustafa Murat Kubilay

Oğuz Kurdoğlu

Önder Kurnaz

Melih Meriç

Servet Mullaoğlu

Özgen Nama

Aylin Nazlıaka

Süreyya Öneş Derici

Ömer Önhon

Barış Övgün

Kadem Özbay

Gizem Özcan

Serkan Özcan

Talih Özcan

Turgay Özcan

Suat Özçağdaş

Turan Taşkın Özer

Ahmet Tuncay Özkan

Fahri Özkan

Tuğçe Hilal Özkan

Engin Özkoç

Ümit Özlale

Şule Özsoy Boyunsuz

Hasan Öztürk

Kayıhan Pala

Andaç Pamuk

Evrim Rızvanoğlu Emir

Kerim Rota

Tolga Sağ

Ahmet Celal Cem Say

Selin Sayek Böke

Baran Seyhan

Sencer Solakoğlu

Sibel Suiçmez

Orhan Sümer

Polat Şaroğlu

Bülent Şık

Mehmet Tahtasız

Namık Tan

Mahmut Tanal

Mustafa Sezgin Tanrıkulu

Gamze Taşcıer

Canan Taşer

Ayça Taşkent

Yüksel Taşkın

Aliye Timisi Ersever

Hakan Tiryaki

İsmet Tokdemir

Seyit Torun

Ömer Kaya Türkmen

Yaşar Tüzün

Emine Uçak Erdoğan

Cumhur Uzun

Mehmet Salih Uzun

Pınar Uzun Okakın

Arman Üney

Özlem Ünsal

İsmail Atakan Ünver

Berna Vural

Aylin Yaman

Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu

Hüseyin Yaşar

Deniz Yavuzyılmaz

Barış Yıldız

Battal Yıldız

Emre Yılmaz

Deniz Yücel

Bülent Yücetürk

Mahir Yüksel

Gökan Zeybek.

Yeni Parti Parti Meclisi (PM) Yedek Aday Listesi (30 Kişi):

Fatma Köse

Erdal Kurutaş

Ekin İlgün

İlyas Şahin

Hasan Emre Akkuş

Güler Koçyiğit

Bilgi Taşkıran

Caner Arduç

Doğan Çakmak

Gökhan Aydın

Bünyamin Kıvrakdal

Duygu Çelik

Melis Türker

Levent Gürbüz

Mustafa Yıldırım

Öztürk Kaylan

Abdullah Çakır

Neşe Zengin

Gürbüz Erdagöz

Hikmet Saatçı

Deniz Çankaya

İpek Dirim Kara

Tuana Tuncan

Ahmet Dikici

Uğur Öner

Tevfik Kayhan Timurhan

Gizem Çetinkaya Ülker

Sinem Kaya

Mehmet Ali Özışık

Aydoğan Arslanca.

Yeni Parti Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) Asıl Aday Listesi

Parti Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) Asıl Aday Listesi (15 Kişi):

Erbil Aydınlık

Süleyman Bülbül

Oktay Tolga Büyükhilal

Deniz Çakır

Ertürk Çapın

Tuğçe Deveciler Koç

Çağdaş Karaküçük

Remzi Kazmaz

Erdoğan Kılıç

Nail Dursun Kırbaş

Gençosman Killik

Burcu Mazıcıoğlu

İsmet Özener

Özkan Tice

Murat Yıldız  

Yeni Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) Yedek Aday Listesi (8 Kişi):

Ali Güvenbaş,

Işıl Nağme Evgin

Rıza Koçak

Cihan Önder Mercan

Korkmaz Öngel

Hakan Özer

Dilara Gürel

Furkan Kılıç. 

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