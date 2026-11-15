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Altın düşecek mi, yükselecek mi? 2027’de altın ne kadar olacak?

10:16, 15/11/2026, Pazar
Yeni Şafak
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ABD Merkez Bankası'nın (Fed) Aralık ayı toplantısında yeniden faiz artırımına gideceğine yönelik güçlenen beklentiler, küresel piyasalarda altın fiyatlarını baskı altına aldı. Haftaya Pazartesi sabahı 6.647 lira seviyesinden başlayan gram altın, ons tarafındaki sert geri çekilmeyle birlikte haftayı 6.290 liradan kapatarak yatırımcısına kayıp yaşattı. Yaşanan bu sert düşüş dalgasının ardından dünyanın önde gelen yatırım bankalarından Goldman Sachs, 2027 yıl sonu altın fiyat tahminini yeniden revize ettiğini duyurdu. Yatırımcıların "Altın fiyatları neden düştü, gram altın kaç TL oldu, Goldman Sachs 2027 yıl sonu ons altın tahmini kaç dolara düştü, altın ne zaman yükselecek?" sorularının yanıtları ve piyasadaki son gelişmeler şu şekildedir:

Altın, Fed’in aralık ayında yeniden faiz artıracağı beklentisinin güçlenmesiyle haftayı sert kayıpla tamamladı. Ons altın haftalık bazda yüzde 4,7 değer kaybederken pazartesi sabahı 6.647 lirayı gören gram altın, haftayı 6.290 liradan kapattı. Goldman Sachs ise 2027 yıl sonuna ilişkin altın fiyatı tahminini bir kez daha revize etti.

Altın düşecek mi, yükselecek mi?

ABD ekonomik verileri, dolar endeksinin 103 seviyelerine yükselmesi ve Fed'in faiz artırım beklentileri doları güçlendirerek ons altını baskılıyor.

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk, teknik analiz açısından grafiklerde bir ikili dip seviyesi oluştuğunu ve buradan yukarı yönlü bir toparlanmanın başlaması gerektiğini belirtiyor.

Yıldırımtürk'e göre Ons altının 4.000 doların altında kalması pek mümkün görülmüyor. Analist, yıl sonuna kadar Ons altının 4.000 - 4.500 dolar aralığında seyretmesi veya jeopolitik gerilimlerin tırmanması durumunda yeniden yukarı yönlü tetiklenmesini bekliyor.

2027'de altın ne kadar olur?

Goldman Sachs, 2027 yıl sonu altın fiyat tahminini ons başına 4.800 dolardan 4.650 dolara indirdi. Banka, Federal Rezerv’in faiz artışlarına devam edeceğine yönelik beklentilerin özel yatırımcı talebini baskı altına almasıyla birlikte kısa vadeli görünümün zorlaştığını gerekçe olarak gösterdi. Goldman Sachs, Federal Rezerv’in gelecek yılın sonlarında faiz indirimine geçmesiyle birlikte özel yatırımcı talebinin yeniden canlanmasını bekliyor.

Ancak bankanın ekonomistleri artık Federal Rezerv’in, aralık 2026’da beklenen ve önceki baz senaryoya dahil edilen ikinci faiz artışının ardından mart 2027’de 25 baz puanlık üçüncü bir faiz artışına daha gideceğini öngörüyor. Federal fon faizindeki yükselişin, merkez bankalarının altın alımlarını sürdürmesine karşın 2027’nin başına kadar özel yatırımcı pozisyonlarını baskı altında tutması ve altın için olumsuz bir ortam yaratması bekleniyor.

Banka, Federal Rezerv’in aralık 2027’de para politikasını gevşetmeye başlamasıyla birlikte özel yatırımcı talebinin toparlanmasını, altın fiyatları üzerindeki önemli bir kısıtın ortadan kalkmasını ve yatırım talebinin geri dönmesini bekliyor.

Goldman Sachs, bu toparlanmanın, yapısal olarak süregelen merkez bankası alımlarıyla birlikte altının 2027 sonuna kadar ons başına 4.650 dolara yükselmesini desteklemesinin beklendiğini ifade etti.

Başlıklar :Altın fiyatlarıaltın fiyatları 2027 tahminigram altınçeyrek altın
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Altın düşecek mi, yükselecek mi? 2027’de altın ne kadar olacak?

Altın, Fed’in aralık ayında yeniden faiz artıracağı beklentisinin güçlenmesiyle haftayı sert kayıpla tamamladı. Ons altın haftalık bazda yüzde 4,7 değer kaybederken pazartesi sabahı 6.647 lirayı gören gram altın, haftayı 6.290 liradan kapattı. Goldman Sachs ise 2027 yıl sonuna ilişkin altın fiyatı tahminini bir kez daha revize etti.

Altın düşecek mi, yükselecek mi?

ABD ekonomik verileri, dolar endeksinin 103 seviyelerine yükselmesi ve Fed'in faiz artırım beklentileri doları güçlendirerek ons altını baskılıyor.

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk, teknik analiz açısından grafiklerde bir ikili dip seviyesi oluştuğunu ve buradan yukarı yönlü bir toparlanmanın başlaması gerektiğini belirtiyor.

Yıldırımtürk'e göre Ons altının 4.000 doların altında kalması pek mümkün görülmüyor. Analist, yıl sonuna kadar Ons altının 4.000 - 4.500 dolar aralığında seyretmesi veya jeopolitik gerilimlerin tırmanması durumunda yeniden yukarı yönlü tetiklenmesini bekliyor.

2027'de altın ne kadar olur?

Goldman Sachs, 2027 yıl sonu altın fiyat tahminini ons başına 4.800 dolardan 4.650 dolara indirdi. Banka, Federal Rezerv’in faiz artışlarına devam edeceğine yönelik beklentilerin özel yatırımcı talebini baskı altına almasıyla birlikte kısa vadeli görünümün zorlaştığını gerekçe olarak gösterdi. Goldman Sachs, Federal Rezerv’in gelecek yılın sonlarında faiz indirimine geçmesiyle birlikte özel yatırımcı talebinin yeniden canlanmasını bekliyor.

Ancak bankanın ekonomistleri artık Federal Rezerv’in, aralık 2026’da beklenen ve önceki baz senaryoya dahil edilen ikinci faiz artışının ardından mart 2027’de 25 baz puanlık üçüncü bir faiz artışına daha gideceğini öngörüyor. Federal fon faizindeki yükselişin, merkez bankalarının altın alımlarını sürdürmesine karşın 2027’nin başına kadar özel yatırımcı pozisyonlarını baskı altında tutması ve altın için olumsuz bir ortam yaratması bekleniyor.

Banka, Federal Rezerv’in aralık 2027’de para politikasını gevşetmeye başlamasıyla birlikte özel yatırımcı talebinin toparlanmasını, altın fiyatları üzerindeki önemli bir kısıtın ortadan kalkmasını ve yatırım talebinin geri dönmesini bekliyor.

Goldman Sachs, bu toparlanmanın, yapısal olarak süregelen merkez bankası alımlarıyla birlikte altının 2027 sonuna kadar ons başına 4.650 dolara yükselmesini desteklemesinin beklendiğini ifade etti.

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