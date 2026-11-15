PTT personel alımı var mı? Postaneye memur ve dağıtıcı alımı olacak mı yeni alımlar ne zaman yapılacak?

KPSS atanma en küçük ve en büyük puanlar ve meslekler listesi: KPSS 50, 55, 60, 65, 70, 75 ve 80 puanla nereye atanılır?

KPSS memurluk atama ve taban puanları tablosu, 2026 Ön Lisans sınav sonuçlarının açıklanmasıyla adaylar tarafından mercek altına alındı. KPSS 50,55, 63, 68, 70,75,80,85 puanla nereye girebilirim sorusu, ÖSYM sonuç duyurusuyla beraber adayların gündeminde. Lisans ve önlisans sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte gözler 19 Kasım'da açıklanacak ortaöğretim KPSS sonuçlarında. ÖSYM KPSS puanları ile belirlenen takvim ve ilan edilen şartlar dahilinde kamu kurumlarına devlet memuru alımı için atamalar gerçekleştiriliyor. Memur adayları hangi kurumların kaç puanla alım yaptığını araştırıyor. KPSS öğretmen ve hemşire puanları kaç? İşte lisans, önlisans ortaöğretim taban ve tavan puanları, ÖSYM KPSS tercih kılavuzu.