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Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda? 14 Kasım Cumartesi milli maç programı kanal listesi

17:21, 14/11/2026, Cumartesi
Yeni Şafak
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Bugün hangi maçlar var, karşılaşmalar saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda yayınlanacak? 14 Kasım 2026 Cumartesi günü spor takviminde futbol, basketbol ve voleybol karşılaşmaları öne çıkıyor. UEFA Uluslar Ligi'nde Portekiz-Danimarka ile Norveç-Galler maçları futbolseverlerin gündeminde bulunuyor. Basketbolda İsrail ile Türkiye'nin karşı karşıya geleceği mücadele, millî takım heyecanını ekranlara taşıyacak. Voleybolda ise Galatasaray-Fenerbahçe derbisi günün dikkat çeken karşılaşmaları arasında yer alıyor. Farklı branşlarda oynanacak mücadeleleri takip etmek isteyenler, maç saatleri ve yayın kanallarına ilişkin araştırmalarını sürdürüyor. İşte 14 Kasım Cumartesi günü oynanacak maçlar, başlangıç saatleri ve canlı yayın bilgileri...

14 Kasım 2026 Cumartesi maç programı, spor gündemini takip edenlerin araştırdığı konular arasında yer alıyor. Futbol, basketbol ve voleybolda oynanacak karşılaşmalar, günün öne çıkan spor etkinliklerini oluşturuyor. UEFA Uluslar Ligi'nde Portekiz-Danimarka ve Norveç-Galler mücadeleleri dikkat çekerken, basketbolda İsrail-Türkiye karşılaşması heyecanla bekleniyor. Voleybolda ise Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki derbi, günün önemli maçları arasında bulunuyor. Takımlarının karşılaşmalarını canlı takip etmek isteyen sporseverler, maçların başlama saatlerini ve yayınlanacağı kanalları öğrenmek istiyor. Peki, bugün hangi takımlar karşı karşıya gelecek? 14 Kasım Cumartesi maçları saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte günün maç programı...

14 KASIM 2026 BUGÜNKÜ MAÇLAR LİSTESİ

UEFA Uluslar Ligi Maç Programı

17.00    Kosova - İsrail

20.00    Norveç - Galler (A Spor)

20.00    Gürcistan - Macaristan

22.45    Portekiz - Danimarka (A Haber)

22.45    İsveç - Bosna Hersek (A Spor)

22.45    Romanya - Polonya (A Para)

22.45    Avusturya - İrlanda (S Sport Plus)

22.45    Kuzey İrlanda - Ukrayna (S Sport Plus)

TFF 2. Lig Maç Programı

13.00 Adana 01 FK - 1461 Trabzon FK

13.00 Kahramanmaraş İstiklalspor - Fethiyespor

13.00 İskenderunspor - Karacabey Belediyespor

13.00 Ankaraspor - Aliağa FK

13.00 Muşspor - Güzide Gebzespor

13.00 Kastamonuspor - Şanlıurfaspor

13.00 Erbaaspor - Elazığspor

13.00 İnegöl Kafkasspor - Çorluspor 1947

13.00 68 Aksaray Belediyespor - Hatayspor

13.00 Sebat Gençlikspor - Adana Demirspor

14.00 Kütahyaspor - Ankaragücü

15.00 Kırklarelispor - İnegölspor

15.00 Beyoğlu Yeni Çarşı - Serikspor

15.30 Erzincanspor - 12 Bingölspor

15.30 Sakaryaspor - Ankara Demirspor

15.30 Somaspor - Arnavutköy Belediyespor

15.30 Menemen FK - Isparta 32 Spor

Başlıklar :maçmaç programımilli maç programı
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Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda? 14 Kasım Cumartesi milli maç programı kanal listesi

14 Kasım 2026 Cumartesi maç programı, spor gündemini takip edenlerin araştırdığı konular arasında yer alıyor. Futbol, basketbol ve voleybolda oynanacak karşılaşmalar, günün öne çıkan spor etkinliklerini oluşturuyor. UEFA Uluslar Ligi'nde Portekiz-Danimarka ve Norveç-Galler mücadeleleri dikkat çekerken, basketbolda İsrail-Türkiye karşılaşması heyecanla bekleniyor. Voleybolda ise Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki derbi, günün önemli maçları arasında bulunuyor. Takımlarının karşılaşmalarını canlı takip etmek isteyen sporseverler, maçların başlama saatlerini ve yayınlanacağı kanalları öğrenmek istiyor. Peki, bugün hangi takımlar karşı karşıya gelecek? 14 Kasım Cumartesi maçları saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte günün maç programı...

14 KASIM 2026 BUGÜNKÜ MAÇLAR LİSTESİ

UEFA Uluslar Ligi Maç Programı

17.00    Kosova - İsrail

20.00    Norveç - Galler (A Spor)

20.00    Gürcistan - Macaristan

22.45    Portekiz - Danimarka (A Haber)

22.45    İsveç - Bosna Hersek (A Spor)

22.45    Romanya - Polonya (A Para)

22.45    Avusturya - İrlanda (S Sport Plus)

22.45    Kuzey İrlanda - Ukrayna (S Sport Plus)

TFF 2. Lig Maç Programı

13.00 Adana 01 FK - 1461 Trabzon FK

13.00 Kahramanmaraş İstiklalspor - Fethiyespor

13.00 İskenderunspor - Karacabey Belediyespor

13.00 Ankaraspor - Aliağa FK

13.00 Muşspor - Güzide Gebzespor

13.00 Kastamonuspor - Şanlıurfaspor

13.00 Erbaaspor - Elazığspor

13.00 İnegöl Kafkasspor - Çorluspor 1947

13.00 68 Aksaray Belediyespor - Hatayspor

13.00 Sebat Gençlikspor - Adana Demirspor

14.00 Kütahyaspor - Ankaragücü

15.00 Kırklarelispor - İnegölspor

15.00 Beyoğlu Yeni Çarşı - Serikspor

15.30 Erzincanspor - 12 Bingölspor

15.30 Sakaryaspor - Ankara Demirspor

15.30 Somaspor - Arnavutköy Belediyespor

15.30 Menemen FK - Isparta 32 Spor

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