Hafta sonu hava nasıl olacak? İstanbul'da hafta sonu yağış var mı? 14-15 Kasım Meteoroloji hava durumu raporu

İstanbul Valiliği, 14 Kasım Cumartesi günü öğle saatlerinden itibaren kent genelinde etkili olması beklenen kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlara karşı uyarıda bulundu.
İstanbul'da hafta sonu hava nasıl olacak, yağış var mı?
Valilik, 14 Kasım Cumartesi günü öğle saatlerinden itibaren etkisini göstermesi beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli olacağını bildirdi. Yağış miktarının metrekareye 21 ila 50 kilogram arasında olacağı tahmin ediliyor.
Meteorolojik değerlendirmelere göre, kuvvetli yağışların 15 Kasım Pazar günü sabahın ilk saatlerine kadar etkisini sürdürmesi bekleniyor.
Yağışlarla birlikte ani sel, su baskını, yıldırım, hortum, yerel dolu yağışı ve fırtına gibi olumsuzlukların yaşanabileceği belirtildi.
İstanbul Valiliği, kuvvetli yağış nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanabileceğine dikkat çekti. Yurttaşlardan, olası sel ve su baskınları başta olmak üzere olumsuz hava koşullarına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.
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