Yağışın beklendiği kesimler
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kırklareli, Edirne, Tekirdağ, İstanbul, Çanakkale, Yalova, Bursa, Kocaeli ve Sakarya çevreleri ile Balıkesir'in kuzey ve batı kesimlerinde yarın öğle saatlerinden itibaren görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanağın yerel kuvvetli olması bekleniyor.
Olumsuzluklara karşı tedbir
Ani sel, su baskını, yıldırım, hortum, yerel dolu yağışı, fırtına ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor. Kuvvetli yağışların pazar günü sabah saatlerine kadar etkili olacağı tahmin ediliyor.
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