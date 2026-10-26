Ayvalık sularının altı servet dolu: 30 metre derinlikte görenler gözlerine inanamıyor
11:32, 26/10/2026, Pazartesi
AA
Kuzey Ege'nin önemli turizm merkezlerinden Balıkesir'in Ayvalık ilçesi, zengin deniz biyoçeşitliliği ve derin sularındaki nadir mercan popülasyonuyla dalış tutkunları ve araştırmacıları ağırlıyor.
Geçmişte süngercilik faaliyetleri sırasında keşfedilen ve 30 ila 55 metre derinlikte yer alan resifler, ileri düzey dalgıçlara ev sahipliği yapıyor.
Bölgede, Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliğinin (IUCN) kırmızı listesinde bulunan Eunicella cavolini, Paramuricea clavata ve taşlı mercan türü Cladocora caespitosa ile koruma altındaki böcek (Palinurus elephas) popülasyonu dikkati çekiyor.
Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğünce avcılığı yasaklanan bu türler, su altı ekosisteminin korunmasına yönelik bilimsel çalışmalara da kaynak oluşturuyor.