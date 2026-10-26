Uluslararası ve ulusal düzeyde aranan 63 suçlu Türkiye'ye iade edildi

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şu şekilde;

Emniyet Genel Müdürlüğü Interpol-Europol Daire Başkanlığı, Adalet Bakanlığı görevlileri ile KOM, İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlıkları; Siber, Asayiş ve TEM Daire Başkanlıklarının koordineli çalışmaları sonucunda; 23 Eylül-23 Ekim tarihleri arasında yurt dışına kaçan ve haklarında arama kararı bulunan şahıslara yönelik çalışmalar gerçekleştirildi. İlgili ülkelerin kolluk birimleriyle yürütülen iş birliği neticesinde; kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan 33 ve ulusal seviyede aranan 30 olmak üzere toplam 63 suçlu ülkemize geri getirildi.

Bu kapsamda, kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan H.T., C.Y., İ.E., H.A., A.K., S.A., G.Y., A.U., S.B., A.T., O.P., M.Y., A.O.E., S.K., B.D., Y.A., İ.K., O.M., M.T., M.E., Y.I., A.S.P., İ.Y., O.T., Ö.Y., E.S., O.F., Ö.İ., R.R.Ç., Ç.Ö., H.İ.E., E.İ. ve Ö.O.T. ile ulusal seviyede aranan K.E., M.İ., B.D., S.K., A.K., B.A., H.Ç., D.K., A.B., Ö.Ü., M.A., T.Y., İ.Ç., U.Y., H.H.A., K.E., S.U., H.P., Ş.B., F.S., M.K., H.İ.Ö., Y.Y., F.K., K.A., İ.K.D., H.Ö., O.K., U.Ç. ve H.D. isimli şahıslar yakalandı ve ülkemize iadeleri sağlandı.

Gürcistan’da 49, Almanya’da 5, Yunanistan’da 3, Kırgızistan’da 2, Bulgaristan, Moldova, KKTC ve Karadağ’da yakalanan şahısların; suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yağma, yaralama, dolandırıcılık, kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak, Cumhurbaşkanına hakaret, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama, silahlı terör örgütüne üye olma, ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya bulundurma, başkalarına ait kimlik veya kimlik bilgilerini kullanma, Türk vatandaşı veya yabancının yurt dışına çıkmasına imkân sağlama, hükümlü veya tutuklunun kaçması, kasten öldürme, hırsızlık, parada sahtecilik, resmî belgede sahtecilik, kamu malına zarar verme, nitelikli olarak konut dokunulmazlığını ihlal etme, tehdit, cinsel taciz, çocuğun cinsel istismarı, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, Askerî Ceza Kanununa Muhalefet, mal varlığı değerlerinin gayrimeşru kaynağını gizlemek, Vergi Usul Kanununa Muhalefet, 5607 Sayılı Yasaya Muhalefet, suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme, hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma, askeri yasak bölgelere girme ve terör örgütü propagandası yapmak suçlarından arandıkları belirlendi.

Kahraman Polislerimizi, Başkanlıklarımızı, Daire Başkanlıklarımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz. Adalet Bakanlığı görevlilerine teşekkür ediyoruz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.