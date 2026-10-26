İran’dan Mekke İttifakı ile ilgili çarpıcı iddia: Türkiye de masada olacak

İran basını, Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan’dan üst düzey isimlerin bugün Tahran’da İranlı yetkililerle bir araya geleceğini öne sürdü. Bölgesel güvenliğin ele alınacağı belirtilen görüşmeye Suudi Arabistan Savunma Bakanı Prens Halid bin Selman ile Pakistan Genelkurmay Başkanı Asım Münir’in de katılacağı iddia edildi.

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Bakıri, İran televizyonuna yaptığı açıklamada, Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan’dan üst düzey yetkililerin Tahran’ı ziyaret edeceğini ileri sürdü. Bakıri, ziyaretin Batı Asya’da bölgesel güvenliğin yerel aktörler tarafından sağlanması yaklaşımı kapsamında gerçekleştirileceğini belirtti.

Görüşmede bölgesel güvenlik masada olacak

Bakıri’nin açıklamasına göre toplantıya Suudi Arabistan Savunma Bakanı Prens Halid bin Selman, Pakistan Genelkurmay Başkanı Asım Münir ve Türkiye’den üst düzey bir yetkili katılacak. Heyetlerin, İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rızai ile görüşmesi bekleniyor.

Görüşmenin ana gündem maddesinin bölgesel güvenlik olması öngörülüyor. Bakıri, İran’ın bölgeye dış güçlerin müdahalesine ve bu güçlerin nüfuzunu artırmasına karşı olduğunu vurguladı.

Ziyaretin tarihine ilişkin resmi açıklama yok

İranlı yetkili, toplantının kesin tarihini açıklamadı. İran basınında yer alan haberlerde ise üç ülkeden üst düzey temsilcilerin katılacağı görüşmenin bugün yapılacağı iddia edildi. Ziyarete ilişkin ayrıntıların ve Türkiye’yi temsil edecek ismin kimliğinin netleşmesi bekleniyor.

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