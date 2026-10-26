Yalan ve aldatmacayla seçim
İsrail’de Netanyahu yönetimi ile Gadi Eisenkot liderliğindeki muhalefet, seçim kampanyalarında bot hesaplar, deepfake videolar ve yapay zekâ ürünü içeriklerle seçmenleri etkilemeye çalışıyor.
27 Ekim'de (yarın) yapılacak seçimler öncesinde yapılan bir analize göre rakiplerini tehdit olarak gösteren propaganda kampanyalarında Filistinliler de her iki siyasi bloğun hedefinde yer alıyor. İsrail’in liberal gazetesi Haaretz’in haberine göre, daha önce İran hükûmetini hedef almak amacıyla oluşturulan onlarca bot hesap, Başbakan Benjamin Netanyahu ve Likud partisi lehine propaganda yapmak üzere yeniden kullanılıyor. Bu hesaplar, muhalefetin önde gelen isimleri Eisenkot ve eski Başbakan Naftali Bennett’i seçmenler açısından tehdit olarak göstermeyi amaçlayan içerikler yayıyor. Aşırı sağcı Bakan Itamar Ben-Gvir’in Gazze halkını aşağılayıcı biçimde tasvir eden yapay zekâ videosu da Filistinlilerin propaganda kampanyalarında hedef alındığını ortaya koyuyor.