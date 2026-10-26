Yalan ve aldatmacayla seçim

27 Ekim'de (yarın) yapılacak seçimler öncesinde yapılan bir analize göre rakiplerini tehdit olarak gösteren propaganda kampanyalarında Filistinliler de her iki siyasi bloğun hedefinde yer alıyor. İsrail’in liberal gazetesi Haaretz’in haberine göre, daha önce İran hükûmetini hedef almak amacıyla oluşturulan onlarca bot hesap, Başbakan Benjamin Netanyahu ve Likud partisi lehine propaganda yapmak üzere yeniden kullanılıyor. Bu hesaplar, muhalefetin önde gelen isimleri Eisenkot ve eski Başbakan Naftali Bennett’i seçmenler açısından tehdit olarak göstermeyi amaçlayan içerikler yayıyor. Aşırı sağcı Bakan Itamar Ben-Gvir’in Gazze halkını aşağılayıcı biçimde tasvir eden yapay zekâ videosu da Filistinlilerin propaganda kampanyalarında hedef alındığını ortaya koyuyor.

Dünya

Beyaz Saray’dan Netanyahu’ya soğuk duş: Çaresizlik işareti

Dünya

Kolombiyalı rapçiden tarihi protesto: Sahnede İsrail bayrağını ezdi

Dünya

Hanzala hacker grubundan İsrail’in gizli arşivine siber saldırı: 150 gigabaytlık veri sızdırıldı

Dünya

İşgalci İsrail'den El Halil'de gazetecilere lazerli tehdit