ABD’den Suudi Arabistan’daki personeline ülkeyi terk etme talimatı

ABD'nin Riyad Büyükelçiliği, güvenlik gerekçeleriyle Suudi Arabistan'daki zorunlu olmayan personel ve ailelerinin ülkeyi terk etmesini istedi.

Elçilik, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ülkedeki elçilik personeline ve ailelerine yönelik güvenlik uyarısı yaptı.

"Saldırıların yayılma olasılığı bulunuyor"

Ülkeyi terk etme kararının geçen cuma gününden itibaren yürürlükte olduğu belirtilen açıklamada, İran destekli Husilerin, Suudi Arabistan'a karşı düzenledikleri saldırılarda sivil havalimanları ve hassas altyapıyı hedef aldığı, saldırılarda sivillerin öldüğünü ve havayolculuklarında büyük sıkıntılar yaşandığı kaydedildi.

Açıklamada, çok hızlı bir şekilde tırmanma ihtimali olan saldırıların başka yerlere de yayılma olasılığının bulunduğuna dikkat çekildi.

Büyükelçilik açıklamasında, son füze ve İHA saldırılarının ardından Suudi Arabistan'daki ABD hükümeti personelinin ülke içindeki herhangi bir havalimanını kullanabilmesi için misyon şefinden özel izin alması gerektiği vurgulandı.

Kral Halid Havalimanı iç hat ve bazı dış hat uçuşlarına kısmen yeniden başladı

Riyad'daki Kral Halid Havalimanı'nın iç hat ve bazı dış hat uçuşlarına kısmen yeniden başladığı, bazı Riyad seferlerinin ise El Kasim'deki Prens Naif Havalimanı'ndan yapıldığı duyurulan açıklamada, Cidde ve Dammam havalimanlarının gecikme ve iptallerle faaliyetlerine devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, Elçilik, Amerikan vatandaşlarından, olası yeni saldırılara ve hava sahası kapanma riskine karşı havalimanlarında azami dikkat göstermelerini ve yola çıkmadan önce uçuş durumlarını hava yolu şirketlerinden teyit etmelerini istedi.

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