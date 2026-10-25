Arap Koalisyonu: Husilerin Suudi Arabistan'ın güneyine fırlattığı 10 balistik füze imha edildi

ABD ve İsrail’den savaş hazırlığı

Türkiye’de barış zirvesi toplanırken ABD ve İsrail’in yeniden İran’a saldıracağına ilişkin haberler arttı. Saldırıların, İsrail’in 27 Ekim seçimlerinden önce ya da ABD’nin 3 Kasım ara seçimlerinden sonra olacağı iddiaları var. Trump’ın “Onları fena halde alt ettik ve belki biraz daha ileri gidebiliriz” sözleri de hazırlık olarak görülüyor. İran medyası ise Tahran’ın olası saldırıya, İsrail’in Dimona Nükleer Tesisi'ni vurarak misillemede bulunacağını yazdı.