Husiler Mekke ve Medine'yi hedef aldı: Balistik füzeler havada önlendi
Yemen’deki İran destekli Husilerin Mekke ve Medine bölgelerini hedef alan füze saldırısı, Suudi Arabistan’ın hava savunması tarafından engellendi. Havada önlenen 2 balistik füzenin şarapnel parçaları Mekke, Cidde, Taif ve Rabığ çevresindeki yerleşimlere düşerken, can kaybı veya yaralanma olup olmadığına ilişkin açıklama yapılmadı.
Suudi Arabistan Sivil Savunma Müdürlüğü, Yemen'deki İran destekli Husiler tarafından Mekke ve Medine bölgelerine fırlatılan 2 balistik füzenin havada önlendiğini bildirdi.
Balistik füzelerin şarapnel parçaları çeşitli bölgelere düştü
Suudi Arabistan Sivil Savunma Müdürlüğünün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, Husiler tarafından Mekke ve Medine bölgelerine fırlatılan 2 balistik füzenin şarapnel parçalarının Mekke'deki Vadi Muğammes bölgesine, Cidde kentindeki Nuzhe Mahallesi'ne, Taif kentindeki Celil Vadisi'ne ve Rabığ iline bağlı Mestura köyünün merkezine düştüğü kaydedildi.
Füze parçalarının düşmesi sonucu can kaybı veya yaralanma yaşanıp yaşanmadığına ilişkin bilgi verilmedi.