Uçuş trafiğine yeni düzenleme: Kral Halid Havalimanı'nda iç ve dış hat terminalleri değişti
09:40, 25/10/2026, Pazar
DHA
Kral Halid Havalimanı'ndaki 2 terminalden uçuşların yapılacağı açıklandı
Husilerin hedef aldığı Suudi Arabistan'daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı'nda 2 terminalden iç ve dış hat uçuşlarının yapılacağı bildirildi.
Kral Halid Uluslararası Havalimanı'nın sanal medya hesabından yapılan açıklamada, bugün itibarıyla iç hat uçuşlarının 1, ulusal hava yolu şirketlerinin dış hat uçuşlarının ise 2 numaralı terminalden yapılacağı bildirildi.
Açıklamada, yolcuların havalimanına gitmeden önce uçuş durumlarını kontrol etmek için hava yolu şirketleriyle iletişime geçmeleri gerektiği ifade edildi.
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