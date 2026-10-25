Uçuş trafiğine yeni düzenleme: Kral Halid Havalimanı'nda iç ve dış hat terminalleri değişti

Emine Erdoğan'dan Özbekistan mesajı: Çocukların refahını önceleyen yeni adımlara vesile olmasını diliyorum

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, Özbekistan'a gerçekleştirdiği ziyaretin ardından sosyal medya hesabından anlamlı bir paylaşımda bulundu. Semerkant'ta katıldığı uluslararası zirve ve temaslara ait görüntülerden oluşan bir video paylaşan Emine Erdoğan, ziyaretin iki ülke arasındaki dayanışmayı ve çocukların refahına yönelik adımları güçlendirmesini temenni etti.