İhrama girmiş umreye gidiyorlardı: Husiler Riyad Havalimanı'nda yolcuları bombaladı

13 yıl sonra restorasyon ve yenileme çalışmalarının ardından Halep'teki Emevi Camisi ibadete açıldı
Suriye'nin kuzeyindeki tarihi Halep kentinin simgesi olan Halep Ulu Emevi Camisi, iç savaş sürecinde uğradığı ağır tahribatın ardından kapsamlı restorasyon çalışmalarının tamamlanmasıyla 13 yıl aradan sonra yeniden ibadete açıldı. Halep Valiliği ile Eski Eserler ve Müzeler Müdürlüğü koordinesinde yürütülen yenileme sürecinde caminin yıkılan minaresi, tarihi ana gövdesi, avlusu ve müştemilatı aslına uygun olarak restore edildi. Caminin minaresi ve cepheleri yeşil ışıklarla aydınlatılırken, düzenlenen açılış törenine Vakıflar Bakanı Dr. Muhammed Ebu'l-Hayr Şükri, Suriye Arap Cumhuriyeti Başmüftüsü Şeyh Usame er-Rifai ve Halep Valisi Mühendis Azzam el-Garib ve çok sayıda vatandaş katıldı.