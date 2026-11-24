İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik devam eden yoğun bombardımanı ve saldırıları, bölgede telafisi imkansız bir insanlık dramına yol açtı. Yaşanan katliamlardan en çok etkilenen kesim ise masum çocuklar oldu. Saldırılarda on binlerce çocuk hayatını kaybederken, hayatta kalmayı başaran on binlerce çocuk da ya anne ve babasını yitirerek kimsesiz kaldı ya da ağır yaralanmalar sonucu uzuvlarını kaybederek sakat kaldı.

TEK BACAĞIYLA HAYATA TUTUNMAYA ÇALIŞIYOR

Yıkımın ortasında yaşam mücadelesi veren Gazze’de kaydedilen bir görüntü ise yaşanan trajedinin sembolü haline geldi. Saldırılarda bir bacağını kaybeden Gazzeli bir çocuğun, tek bacağıyla bisiklet sürerek ilerlemeye çalıştığı anlar izleyenlerin yüreklerini dağladı. Tüm zorluklara rağmen çocukluğunu yaşamaya çalışan küçük çocuğun bu mücadelesi, Gazze’deki yarım kalmış hayatların en çarpıcı göstergesi oldu.

HER FİLİSTİNLİDEN BİR ŞEYLER ÇALINDI, DÜNYA SUSTU

Gazze’de saldırıların gölgesinde her hayat eksik ve yarım kaldı. Yaşanan katliamlar nedeniyle Filistinlilerin her birinden en kıymetli varlıkları koparıldı. Kiminin hayatı, kiminin evlatları, annesi, babası, amcası, teyzesi, dayısı, halası ve geleceğe dair tüm hayalleri elinden alınırken; kimileri ise ayaklarını, ellerini ve gözlerini kaybetti. Gazze’de yaşanan bu derin acılar ve çocukların dramı karşısında dünyanın yalnızca suskun kalması ise vicdanları yaralamaya devam ediyor.