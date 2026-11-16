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19:53, 16/11/2026, Pazartesi

İsrail'den Gazze'de yeni provokasyon: Broşürlerin yanına kahve ve sigara da bıraktı

İsrail'e ait quadcopter tipi insansız hava aracı, Gazze kentindeki Şifa Hastanesi çevresinde bulunan Filistinlilerin üzerine provokatif mesajlar içeren broşürler attı. Broşürlerle birlikte bölgeye kahve ve sigara paketleri de bırakıldı. Bölgede yaşayan Abdurrahman Sekafi, insanların açlık ve zorla yerinden edilme korkusuyla mücadele ettiğini belirterek yaşananlara tepki gösterdi.

İsrail İHA'sından Şifa Hastanesi çevresine provokatif broşürler

İsrail'e ait quadcopter tipi insansız hava aracı, abluka altındaki Gazze Şeridi'nin kuzeyinde bulunan Gazze kentinin batısındaki Şifa Hastanesi çevresine broşürler attı. Filistinlilerin üzerine bırakılan broşürlerde provokatif mesajların yer aldığı, broşürlerle birlikte kahve ve sigara paketlerinin de atıldığı bildirildi. Görüntülerde, İHA'dan bırakılan broşürleri çocukların elinde tuttuğu görüldü.

Gazzeli vatandaş yaşananlara tepki gösterdi

Bölgeye sığınan Filistinli Abdurrahman Sekafi, AA muhabirine yaptığı açıklamada atılan broşürlere ve paketlere tepki gösterdi. Sekafi, “Halimizi görüyorlarsa bizi bu dertten, bu acıdan kurtarsınlar, yakamızdan düşsünler.” ifadelerini kullandı. Gazze'de insanların açlıkla mücadele ettiğini belirten Sekafi, “Uçak broşür atıyor, sigara atıyor, ne için? Bunlar ne işe yarayacak?” diye sordu. Müslüman ülkelere de çağrıda bulunan Sekafi, Gazze'deki insanların yaşadığı koşulların görülmesini istedi.

“Tehcir deseler, vallahi kimse gitmez”

Broşürleri okumadığını, üzerlerinde fotoğraflar ve bu fotoğraflara konulmuş çarpı işaretleri gördüğünü anlatan Sekafi, Gazze'de hayat şartlarının her geçen gün daha da ağırlaştığını söyledi. Bölgedeki ekonomik koşullara dikkati çeken Sekafi, domatesin kilosunun 12 şekele yükseldiğini belirtti. Zorla yerinden edilme korkusunu da dile getiren Sekafi, “İnsanız, korkuyoruz. Tehcir kelimesinden korkuyoruz ama bugün tehcir deseler, vallahi kimse gitmez. Yerimizde ölüp kurtuluruz.” diye konuştu.

Başlıklar :gazzeşifa hastanesiisrailfilistinihadron
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