Bilal Erdoğan’a Trablusşam’da sevgi seli: Türk bayrakları ve tekbirlerle karşılandı

Yeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!

Lübnan’da çeşitli temaslarda bulunmak üzere başkent Beyrut’u ziyaret eden Bilal Erdoğan, programının devamında Cuma namazını eda etmek için ülkenin kuzeyindeki Trablusşam kentine geçti. Bölgeye ulaşan Erdoğan, Trablusşam halkının yoğun ilgisi ve sıcak karşılamasıyla karşılaştı.

TÜRK BAYRAKLARIYLA MEYDANLARA AKIN ETTİLER

Trablusşam sakinleri, Bilal Erdoğan’ın kente gelişi dolayısıyla ellerinde Türk bayraklarıyla toplanarak sevgi gösterilerinde bulundu. Sloganlar eşliğinde karşılanan Erdoğan’a bölge halkının gösterdiği samimi ilgi dikkat çekti.

YOĞUN KALABALIKTAN YÜRÜMEKTE ZORLANDI

Cuma namazının ardından tarihi Trablus sokaklarında yürüyüşe çıkan Bilal Erdoğan, çevresini saran ve kendisini yakından görmek isteyen vatandaşların oluşturduğu yoğun kalabalık sebebiyle sokaklarda yürümekte zorlandı. Vatandaşlarla selamlaşarak ilerleyen Erdoğan’ın ziyareti sırasında ortaya çıkan görüntüler, bölgedeki Türkiye sevgisini bir kez daha gözler önüne serdi.