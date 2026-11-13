Altın fiyatlarında son 1 yılın en sert düşüşü: Gözler piyasanın kaderini belirleyecek o kritik saatte

Küresel piyasalarda altın, son bir yılın en hareketli ve dalgalı haftalarından birini geride bırakıyor. Güçlü dolar ve Fed'in faiz politikalarına yönelik beklentilerle hafta genelinde yüzde 4'ten fazla değer kaybederek Ekim 2025'ten bu yana en düşük seviyesine inen ons altın, haftanın son işlem gününe sürpriz bir toparlanmayla başladı. İşte altın piyasasını şekillendiren kritik gelişmeler, güncel fiyatlar ve takip edilmesi gereken seviyeler...
Üst üste üç seans boyunca süren sert satış dalgası, cuma sabahı yerini tepki alımlarına bıraktı. Perşembe günü yüzde 2,25'lik kayıpla 3.894 dolara kadar çekilen spot altın, cuma sabahı Türkiye saatiyle 08.35 itibarıyla yüzde 1'e yakın değer kazanarak yeniden 3.910,31 dolar seviyesine tırmandı. 3.900 dolar bandının üzerine çıkılması piyasalara kısa bir nefes aldırsa da uzmanlar, bu yükselişin kalıcı bir trend değişiminden ziyade aşırı satım sonrası gelen "teknik bir tepki" olabileceği konusunda yatırımcıları uyarıyor.
DÜŞÜŞÜ TETİKLEYEN 3 ANA FAKTÖR
Altındaki sert değer kaybının arkasında yatan temel dinamikler küresel ekonomideki gelişmelerle doğrudan bağlantılı:
Güçlü dolar: Doların uluslararası arenada değer kazanması, altını diğer para birimlerini kullanan yatırımcılar için daha pahalı hale getirerek talebi baskıladı.
Artan tahvil getirileri: ABD Hazine tahvillerindeki yükseliş, faiz getirisi olmayan değerli metalin cazibesini yatırımcı gözünde azalttı.
Fed'in şahin duruşu: ABD'de işsizlik maaşı başvurularının beklentileri aşmasına rağmen istihdam piyasasının istikrarını koruması, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artırımlarına devam edeceği beklentisini güçlendirdi.
JEOPOLİTİK GERİLİMLER
Altın fiyatları, Ortadoğu'daki risklerden de karmaşık sinyaller alıyor. İran ve ABD geriliminin inişli çıkışlı gelişmelerinden de etkilenen sarı metal bölgedeki gerginliğin petrol fiyatlarını yukarı çekmesi, küresel enflasyon endişelerini körükleyerek Fed'in faiz artırımı ihtimalini masada tutuyor. Bu durum, jeopolitik risklerin altın üzerinde hem destekleyici hem de baskılayıcı bir ikilem oluşturmasına neden oluyor.
GÖZLER ABD'DEN GELECEK KRİTİK VERİDE
Haftanın son işlem gününde altın yatırımcılarının yön bulmak için odaklandığı en kritik veri, Türkiye saatiyle 16.30'da açıklanacak olan ABD Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE).
Veri Beklentiyi Aşarsa: Fed'in ilave faiz artırım ihtimali güçlenecek. Bu senaryoda dolar ve tahvil faizlerinin desteklenmesiyle altın üzerindeki satış baskısı derinleşebilir.
Veri Beklentinin Altında Kalırsa: Faiz artışı endişeleri hafifleyecek ve altının yukarı yönlü toparlanma eğilimi ivme kazanabilecek.
GRAM ALTINDA SON DURUM
Küresel çaptaki satış baskısı, ons altın ve dolar/TL kuru üzerinden hesaplanan yurt içi gram altın fiyatlarını da derinden etkiledi. Yatırımcıların yakından takip ettiği 6.300 TL eşiğinin altına inerek 6.287 TL seviyesine kadar çekilen gram altında, şu sıralar alış fiyatı 6.291,92 TL, satış fiyatı ise 6.335,89 TL dolaylarında seyrediyor.
Gram altının yönünü, uluslararası piyasalardaki fiyatlamaların yanı sıra yurt içindeki fiziki altın arz-talep dengesi belirleyecek.
TAKİP EDİLMESİ GEREKEN KRİTİK SEVİYELER
Ons altında toparlanmanın kalıcı olabilmesi ve yukarı yönlü hareketin desteklenmesi için 3.944 dolar direncinin aşılması büyük önem taşıyor.
Olası bir geri çekilmede ise 3.852 dolar seviyesinin altına inilmesi, satış baskısının çok daha sertleşmesi riskini barındırıyor.
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