Yeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!

Sözleşmeli personeli yakından ilgilendiren yeni düzenleme Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Cumhurbaşkanı Kararı ile hastalık ve refakat izinlerinden maaş ödemelerine, disiplin cezalarından görevden uzaklaştırmaya kadar birçok konuda değişikliğe gidildi. İşe başlama süreleri ve memur kadrosuna geçişte uygulanacak kurallar da yeniden düzenlendi.

Sözleşmeli personelin çalışma hayatına ilişkin hükümleri kapsayan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar'da yapılan değişiklikle birlikte, izin kullanan, görevinden ayrılan veya memur kadrosuna atanacak personelin tabi olacağı uygulamalar yeniden belirlendi.

Hastalık izni ve göreve dönme şartları değişti

Yeni düzenlemeyle sözleşmeli personele hastalık izninin yanı sıra hasta yakınına refakat izni kullanma imkanı tanındı. Hastalığı nedeniyle Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan geçici iş göremezlik ödeneği alan personelin aldığı tutar, kurum tarafından yapılan ücret ödemesinden mahsup edilecek.

Reklam Reklam

Hastalık izni sona ermesine rağmen geçerli bir mazeret olmadan görevine dönmeyen personelin sözleşmesi feshedilebilecek. Öte yandan yeni düzenleme yürürlüğe girmeden önce kullanılan hastalık izinleri, belirlenen azami izin süresinin hesabında dikkate alınmayacak.

Çalışılmayan günlerin maaşı geri alınacak

Sözleşmeli personelin ücret ödemelerinde de yeni kurallar uygulanacak. Buna göre maaşlar her ayın başında peşin olarak yatırılacak. Ancak ay içerisinde görevinden ayrılan personelden, çalışmadığı günlere karşılık gelen ücret geri tahsil edilecek.

Bazı durumlarda ise geri ödeme şartı aranmayacak. Personelin memur kadrosuna atanması, emekli aylığı almaya hak kazanması veya hayatını kaybetmesi halinde, kalan günlere ilişkin ücretin iadesi istenmeyecek.

Reklam Reklam

Disiplin cezalarında memur hükümleri esas alınacak

Sözleşmeli personel hakkında yürütülecek disiplin işlemlerinde devlet memurlarına uygulanan hükümler temel alınacak. Maaştan kesme cezası verilmesi halinde personelin toplam ödeme tutarı üzerinden belirlenen oranda kesinti yapılacak.

Daha ağır disiplin yaptırımlarında ise ilgili kurulun kararı ve yetkili amirin onayıyla sözleşmenin sona erdirilmesi mümkün olacak. Ayrıca temel eğitim, hazırlayıcı eğitim veya staj aşamalarında başarısız olan personelin de görevine son verilebilecek.

Yeni personelin işe başlama süresi netleşti

Düzenlemeyle göreve yeni başlayacak sözleşmeli personelin işe başlama takvimi de yeniden belirlendi.

Aynı yerde görevlendirilen personel, kendisine yapılan bildirimi takip eden ilk iş gününde görevine başlayacak. Başka bir yerde görevlendirilenler için ise bildirim tarihinden itibaren 15 günlük süre tanınacak. Bu sürenin tamamlanmasının ardından gelen ilk iş günü göreve başlama tarihi olacak.

Yer değişikliği ve eğitim şartlarına yeni hükümler

Kurum içi yer değişikliklerinde de belirli kurallar getirildi. Buna göre sözleşmeli personelin aynı kurumda üç yıllık çalışma süresini dolduruncaya kadar yapacağı yer değişiklikleri, düzenlemede belirlenen esaslar çerçevesinde gerçekleştirilecek.

Öte yandan sözleşmeli personel olarak görev yaparken temel eğitim, hazırlayıcı eğitim ve staj aşamalarını başarıyla tamamlayanlar, daha sonra memur kadrosuna atanmaları halinde bu eğitimleri yeniden almak zorunda kalmayacak.

Memur kadrosuna geçiş nedeniyle boşalan sözleşmeli personel pozisyonları ise iptal edilecek. Ancak Cumhurbaşkanı Kararı'nın yürürlüğe girmesinden önce açıktan alım izni verilmiş boş pozisyonlar bu uygulamanın dışında tutulacak.

Ekonomi

Palamut bolluğu tezgahlara yansıdı: Fiyatlar 100 liraya kadar düştü

Ekonomi

Singapur'dan Türkiye'ye 2,7 milyar dolarlık yatırım

Ekonomi

Sadece seçili müşteriler satın alabilecek: Tesla'nın en ucuz aracı ama...

Ekonomi

İkinci el otomobilde en çok satılan modeller belli oldu: Zirve değişmedi