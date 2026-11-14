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Sadece seçili müşteriler satın alabilecek: Tesla'nın en ucuz aracı ama...

11:59, 14/11/2026, Cumartesi
Yeni Şafak
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Elektrikli otomobil devi Tesla, direksiyonu, pedalları ve yan aynaları bulunmayan iki kişilik tam otonom aracı Cybercab'i başlangıçta yalnızca davet edilen seçili müşteriler için satışa çıkardı. 29 bin 990 dolarlık fiyat etiketiyle Tesla'nın en ucuz modeli olan Cybercab'in çalışabilmesi için aylık 299 dolarlık otonom sürüş aboneliği şartı aranıyor.

Otomotiv dünyasında bireysel otonom sürüş dönemini başlatması beklenen Tesla, iki kişilik sürücüsüz aracı Cybercab için ilk sipariş davetlerini göndermeye başladı.

Şirketin Robotaxi X hesabından yapılan duyuruya göre, altın rengindeki araç ilk aşamada sınırlı sayıda üretilecek ve yalnızca seçili müşterilerin kişisel kullanımına sunulacak.

TESLA'NIN EN UCUZ ARACI AMA ABONELİK OLMADAN ÇALIŞMIYOR


Model 3'ten 7 bin dolar daha ucuz olan 29 bin 990 dolarlık fiyatıyla Tesla'nın bugüne kadarki en erişilebilir otomobili konumuna yerleşen Cybercab'de, aracı satın almak yola çıkmak için tek başına yeterli olmuyor.

Wall Street Journal'da yer alan bilgilere göre aracın kullanım koşulları şöyle belirlendi:

Zorunlu abonelik: Cybercab'in hareket edebilmesi için kullanıcıların aylık 299 dolarlık otonom sürüş aboneliği alması gerekiyor. İlk ayı ücretsiz olan bu abonelik, sigorta ve bakım hariç yılda yaklaşık 3 bin 600 dolar ek maliyet oluşturuyor.

Bölgesel kısıtlama: Araç ülkenin her yerinde kullanılamayacak; yalnızca Tesla'nın belirlediği ve desteklediği hizmet bölgelerinde çalışabilecek.

Bölgesel kısıtlama: Araç ülkenin her yerinde kullanılamayacak; yalnızca Tesla'nın belirlediği ve desteklediği hizmet bölgelerinde çalışabilecek.

MEVCUT TESLA SAHİPLERİNİN TEPKİSİ VE REKABET

Tesla'nın Robotaxi hizmeti halihazırda Austin ve Miami gibi birkaç ABD kentinde yolcu taşırken, yeni duyuru yıllardır Tam Otonom Sürüş (FSD) paketi için ödeme yapan mevcut Model 3 ve Model Y sahiplerinin tepkisini çekme potansiyeli taşıyor.

Elon Musk, mevcut modellerin otonom hale gelmesinin gelecek yılın ikinci çeyreğinde ve yalnızca Robotaxi bölgelerinde mümkün olacağını açıklamıştı.

Öte yandan bireysel otonom araç yarışında rakipler de hazırlıklarını sürdürüyor:


Rivian: R2 modeline otonom sürüş kazandırmak için lidar teknolojisi ve kendi geliştirdiği yeni bir çip eklemeyi planlıyor.


General Motors: 2028 yılında Cadillac Escalade IQ modelinde otoyollarda gözleri yoldan ayırmaya izin veren Super Cruise sistemini sunmayı hedefliyor.

Sınırlı üretimle gelecek ay teslimatlarına başlanması öngörülen Cybercab, regülasyon ve kullanım detayları açısından pek çok soru işaretini de beraberinde getirdi:

Güvenlik standartları (NHTSA): ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi, direksiyonu, pedalları ve yan aynaları olmayan bu aracın federal motorlu taşıt güvenlik standartlarına nasıl uyduğunu sorguluyor. Federal kurallar standart dışı araçların yıllık dağıtımını 2 bin 500 adetle sınırlandırıyor.

Pasif gelir belirsizliği: Araç sahiplerinin Cybercab'lerini Robotaxi filosuna kiralayarak pasif gelir elde edip edemeyeceği ve Tesla'nın hizmet ağını birkaç şehrin ötesine ne kadar hızlı yayabileceği henüz açıklığa kavuşmadı.

Başlıklar :Teslacybercabelektrikli araç
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Sadece seçili müşteriler satın alabilecek: Tesla'nın en ucuz aracı ama...

Otomotiv dünyasında bireysel otonom sürüş dönemini başlatması beklenen Tesla, iki kişilik sürücüsüz aracı Cybercab için ilk sipariş davetlerini göndermeye başladı.

Şirketin Robotaxi X hesabından yapılan duyuruya göre, altın rengindeki araç ilk aşamada sınırlı sayıda üretilecek ve yalnızca seçili müşterilerin kişisel kullanımına sunulacak.

TESLA'NIN EN UCUZ ARACI AMA ABONELİK OLMADAN ÇALIŞMIYOR


Model 3'ten 7 bin dolar daha ucuz olan 29 bin 990 dolarlık fiyatıyla Tesla'nın bugüne kadarki en erişilebilir otomobili konumuna yerleşen Cybercab'de, aracı satın almak yola çıkmak için tek başına yeterli olmuyor.

Wall Street Journal'da yer alan bilgilere göre aracın kullanım koşulları şöyle belirlendi:

Zorunlu abonelik: Cybercab'in hareket edebilmesi için kullanıcıların aylık 299 dolarlık otonom sürüş aboneliği alması gerekiyor. İlk ayı ücretsiz olan bu abonelik, sigorta ve bakım hariç yılda yaklaşık 3 bin 600 dolar ek maliyet oluşturuyor.

Bölgesel kısıtlama: Araç ülkenin her yerinde kullanılamayacak; yalnızca Tesla'nın belirlediği ve desteklediği hizmet bölgelerinde çalışabilecek.

Bölgesel kısıtlama: Araç ülkenin her yerinde kullanılamayacak; yalnızca Tesla'nın belirlediği ve desteklediği hizmet bölgelerinde çalışabilecek.

MEVCUT TESLA SAHİPLERİNİN TEPKİSİ VE REKABET

Tesla'nın Robotaxi hizmeti halihazırda Austin ve Miami gibi birkaç ABD kentinde yolcu taşırken, yeni duyuru yıllardır Tam Otonom Sürüş (FSD) paketi için ödeme yapan mevcut Model 3 ve Model Y sahiplerinin tepkisini çekme potansiyeli taşıyor.

Elon Musk, mevcut modellerin otonom hale gelmesinin gelecek yılın ikinci çeyreğinde ve yalnızca Robotaxi bölgelerinde mümkün olacağını açıklamıştı.

Öte yandan bireysel otonom araç yarışında rakipler de hazırlıklarını sürdürüyor:


Rivian: R2 modeline otonom sürüş kazandırmak için lidar teknolojisi ve kendi geliştirdiği yeni bir çip eklemeyi planlıyor.


General Motors: 2028 yılında Cadillac Escalade IQ modelinde otoyollarda gözleri yoldan ayırmaya izin veren Super Cruise sistemini sunmayı hedefliyor.

Sınırlı üretimle gelecek ay teslimatlarına başlanması öngörülen Cybercab, regülasyon ve kullanım detayları açısından pek çok soru işaretini de beraberinde getirdi:

Güvenlik standartları (NHTSA): ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi, direksiyonu, pedalları ve yan aynaları olmayan bu aracın federal motorlu taşıt güvenlik standartlarına nasıl uyduğunu sorguluyor. Federal kurallar standart dışı araçların yıllık dağıtımını 2 bin 500 adetle sınırlandırıyor.

Pasif gelir belirsizliği: Araç sahiplerinin Cybercab'lerini Robotaxi filosuna kiralayarak pasif gelir elde edip edemeyeceği ve Tesla'nın hizmet ağını birkaç şehrin ötesine ne kadar hızlı yayabileceği henüz açıklığa kavuşmadı.

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