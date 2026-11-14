Sadece seçili müşteriler satın alabilecek: Tesla'nın en ucuz aracı ama...

1 milyon TL'ye Türkiye pazarına geliyor! Sıfır araba alacaklara bütçe dostu yeni model

Dacia, elektrikli otomobil pazarındaki şehir içi kullanım odaklı modeli Spring'i tamamen yenileyerek ikinci nesliyle otomobil tutkunlarının karşısına çıkardı. Kompakt yapısı ve elektrikli motoruyla özellikle günlük şehir içi ulaşımı hedefleyen yeni Spring, Avrupa üretimi olmasıyla da dikkat çekiyor. Çin menşeli elektrikli otomobillere uygulanan ek vergi yükünden etkilenmeyecek olması, modelin Türkiye pazarındaki olası fiyat konumlandırması açısından önem taşıyor. Uygun fiyatlı elektrikli otomobil arayan tüketicilerin yakından takip ettiği modelin Türkiye'ye gelip gelmeyeceği ve satışa sunulması halinde hangi fiyat etiketiyle alıcı bulacağı merak ediliyor. Dacia'nın tamamen yenilediği ikinci nesil Spring, elektrikli otomobil pazarında erişilebilir seçenek arayanların gündemine girmeye aday. Peki, yeni Dacia Spring'in Türkiye fiyatı ne kadar olacak, model Türkiye'de satışa çıkacak mı? İşte merak edilen ayrıntılar...