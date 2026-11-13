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Türkiye'deki fabrika yatırımını askıya almıştı: Çinli otomobil devinin satışları dibi gördü

14:01, 13/11/2026, CumaG: Güncelleme: 14:19, 13/11/2026, Cuma
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BYD (Arşiv)

Manisa'da kurmayı planladığı 1 milyar dolarlık fabrika yatırımını rafa kaldıran Çinli otomotiv üreticisi BYD'nin Türkiye satışları adeta durma noktasına geldi. Yıla binlerce araçlık satışla başlayan marka, ekim ayında yalnızca 15 otomobil satabildi.

Çinli otomobil üreticisi BYD'nin Manisa'da hayata geçirmeyi planladığı 1 milyar dolarlık fabrika yatırımının askıya alınmasının ardından Türkiye pazarındaki satış performansı da sert şekilde geriledi. ODMD verilerine göre marka, ekim ayında yalnızca 15 araç satabildi. BYD'nin yılın ilk 10 ayındaki toplam satış kaybı ise yüzde 80,5'e ulaştı.


Türkiye'de büyük bir üretim tesisi kuracağını duyurarak gündeme gelen Çinli otomotiv markası BYD, iç pazarda ciddi bir daralma yaşıyor. Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) tarafından açıklanan verilere göre şirketin ekim ayındaki satışları 15 adetle sınırlı kaldı.


Markanın eylül ayında yalnızca 8 otomobil satması, Türkiye pazarındaki gerilemenin boyutunu gözler önüne serdi. Yılın ilk aylarında binlerle ifade edilen satış rakamlarının son aylarda çift haneli seviyelere kadar düşmesi dikkat çekti.


Satış grafiğinde sert düşüş


BYD'nin 2026 yılına güçlü bir başlangıç yapmasına rağmen sonraki aylarda satışlarında belirgin bir gerileme yaşandı.

Ocak ayında 3 bin 866 otomobil satan marka, şubatta 1.428, martta 833 ve nisanda 447 adetlik satış gerçekleştirdi. Mayıs ayında 152'ye düşen satışlar, haziranda 83, temmuzda 23, ağustosta 46 ve eylülde 8 olarak kayıtlara geçti. Ekim ayında ise yalnızca 15 araç satılabildi.


Ocak-Ekim 2026 döneminde toplam 6 bin 901 adetlik satışa ulaşan BYD, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 80,5 gerileme yaşadı.


1 milyar dolarlık Manisa yatırımı askıda


BYD, Temmuz 2024'te Türkiye ile imzaladığı yatırım anlaşması kapsamında Manisa'da yaklaşık 1 milyar dolarlık otomobil fabrikası kuracağını açıklamıştı.


Yıllık 150 bin araç üretim kapasitesine sahip olması planlanan tesisin 2026 yılı sonunda üretime başlaması hedefleniyordu. Yatırımın hayata geçirilmesiyle 5 bin kişiye kadar doğrudan istihdam oluşturulması da öngörülüyordu.


Ancak projede beklenen ilerleme sağlanamadı. BYD Başkan Yardımcısı Stella Li, Haziran 2026'da yaptığı açıklamada Türkiye'deki fabrika planının askıya alındığını duyurdu. Şirketin Avrupa'daki önceliğinin Macaristan'daki yatırımlar olduğunu belirtti.


Bakanlıktan teşvik açıklaması gelmişti


Manisa yatırımındaki belirsizlik, teşvik sürecine de yansıdı. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, yatırım kapsamında öngörülen ilerlemenin sağlanamaması nedeniyle BYD'nin teşviklerden yararlanma sürecinin 2026 yılının başında askıya alındığını açıkladı.


Bakanlık, teşvik sürecindeki bu gelişmeye rağmen yatırım anlaşmasının ve şirketin üstlendiği yükümlülüklerin geçerliliğini koruduğunu bildirdi.


Böylece Manisa'da binlerce kişiye istihdam sağlaması beklenen milyar dolarlık proje belirsizliğini korurken BYD'nin Türkiye'deki satışları da yılın son çeyreğinde son derece düşük seviyelerde kaldı.



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Başlıklar :bydmanisatürkiyeçin otomotiv devi
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Türkiye'deki fabrika yatırımını askıya almıştı: Çinli otomobil devinin satışları dibi gördü
BYD (Arşiv)
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