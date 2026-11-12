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Üretim bandında görülmemiş hata: Yanlış takılan parça yüzünden tüm araçlar geri çağrılıyor

14:08, 12/11/2026, Perşembe
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Great Tang

Çinli otomobil devi BYD, otomotiv tarihinde eşine az rastlanır bir üretim hatasıyla gündemde. Fabrikadan çıkan sıfır araçlarda yapılan basit ama kritik bir kodlama yanlışı, markayı geri çağırma kararı almaya zorladı. İşte araç sahiplerini hem şaşırtan hem de sevindiren o ilginç gelişmenin perde arkası...

Çinli otomobil üreticisi BYD, üretim bandında yapılan sıra dışı bir hata nedeniyle bazı Great Tang modellerini geri çağırma kararı aldı. Fabrikadan çıkan araçların bir bölümünde ön ve arka jantların yanlış konumlara monte edildiği ortaya çıktı. Şirket, sorunun kodlama hatasından kaynaklandığını açıkladı.


Jantlar yanlış yerlere takıldı


BYD Great Tang modellerinde tespit edilen hatanın, üretim sırasında yapılan montaj işleminden kaynaklandığı belirtildi. Bazı araçlarda arka jantlar ön tarafa, ön jantlar ise arka tarafa takıldı.

Şirket, kendi gerçekleştirdiği testlerde bu durumun araçların güvenliğini veya yol tutuş performansını olumsuz etkilediğine ilişkin bir bulguya rastlanmadığını bildirdi. Ancak olası sorunların önüne geçmek amacıyla hatalı montaj yapılan araçlardaki jantların değiştirilmesine karar verildi.


Geri çağırma kapsamındaki araçların toplam sayısı ise henüz açıklanmadı.


Araçların garanti süresi yeniden başlatılacak


BYD, Weibo hesabından yaptığı duyuruda, geri çağırmadan etkilenen araçların garanti sürelerinin 11 Kasım 2026 itibarıyla yeniden başlatılacağını bildirdi. Böylece araç sahiplerine garanti konusunda ek avantaj sağlanmış olacak.


Üretim hatasının tekrarlanmaması için fabrikadaki kalite kontrol süreçlerinde de değişikliğe gidildi. Üretim bandına ilave görsel denetim aşamaları eklendi.

BYD daha önce de geri çağırma yapmıştı


Çinli üreticinin son geri çağırma kararı, yurt dışı pazarlardaki benzer uygulamalarının ardından geldi. BYD, kısa süre önce Avustralya'da satışa sunulan Shark 6 modeli için yedek lastik desteğiyle ilgili bir sorun nedeniyle de geri çağırma gerçekleştirmişti.


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Başlıklar :bydçinavustralyaelektrikli suv
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Üretim bandında görülmemiş hata: Yanlış takılan parça yüzünden tüm araçlar geri çağrılıyor
Great Tang
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