Üretim bandında görülmemiş hata: Yanlış takılan parça yüzünden tüm araçlar geri çağrılıyor

Yeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!

Çinli otomobil üreticisi BYD, üretim bandında yapılan sıra dışı bir hata nedeniyle bazı Great Tang modellerini geri çağırma kararı aldı. Fabrikadan çıkan araçların bir bölümünde ön ve arka jantların yanlış konumlara monte edildiği ortaya çıktı. Şirket, sorunun kodlama hatasından kaynaklandığını açıkladı.

Jantlar yanlış yerlere takıldı

BYD Great Tang modellerinde tespit edilen hatanın, üretim sırasında yapılan montaj işleminden kaynaklandığı belirtildi. Bazı araçlarda arka jantlar ön tarafa, ön jantlar ise arka tarafa takıldı.

Şirket, kendi gerçekleştirdiği testlerde bu durumun araçların güvenliğini veya yol tutuş performansını olumsuz etkilediğine ilişkin bir bulguya rastlanmadığını bildirdi. Ancak olası sorunların önüne geçmek amacıyla hatalı montaj yapılan araçlardaki jantların değiştirilmesine karar verildi.

Reklam Reklam

Geri çağırma kapsamındaki araçların toplam sayısı ise henüz açıklanmadı.

Araçların garanti süresi yeniden başlatılacak

BYD, Weibo hesabından yaptığı duyuruda, geri çağırmadan etkilenen araçların garanti sürelerinin 11 Kasım 2026 itibarıyla yeniden başlatılacağını bildirdi. Böylece araç sahiplerine garanti konusunda ek avantaj sağlanmış olacak.

Üretim hatasının tekrarlanmaması için fabrikadaki kalite kontrol süreçlerinde de değişikliğe gidildi. Üretim bandına ilave görsel denetim aşamaları eklendi.

BYD daha önce de geri çağırma yapmıştı

Çinli üreticinin son geri çağırma kararı, yurt dışı pazarlardaki benzer uygulamalarının ardından geldi. BYD, kısa süre önce Avustralya'da satışa sunulan Shark 6 modeli için yedek lastik desteğiyle ilgili bir sorun nedeniyle de geri çağırma gerçekleştirmişti.

Reklam Reklam

Ekonomi

Afyonkarahisar’ın yerli otomobili: 51 kilometre hıza ulaşıyor, menzili 120 kilometre

Ekonomi

İki popüler model tarih oluyor: 2027'de üretimleri bitecek

Ekonomi

Sınırlı sayıda geliyor: Toyota’nın minik canavarının fiyatı açıklandı