Kırmızı bültenle aranıyordu: Organize suç örgütü elebaşı Türkiye'ye getiriliyor

Kırmızı bültenle aranan "yeni nesil suç örgütü" elebaşı Sercan Sayal, Yunanistan'da yakalandı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat ve KOM Başkanlıkları, Interpol Europol Daire Başkanlığı, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Adalet Bakanlığı koordinesinde yapılan çalışmalar sonucunda; tasarlayarak öldürme, kasten öldürme, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, nitelikli yağma ve birden fazla kişi tarafından silahla yağma suçlarından kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan yeni nesil organize suç örgütü elebaşı Sercan Sayal Yunanistan’dan ülkemize getiriliyor. Ayrıca yapılan çalışmalar sonucunda, 116 suçtan ayrı ayrı aranma kaydı bulunan yeni nesil organize suç örgütü elebaşı Sercan Sayal’ın İzmir’de; 90 kurşunlama, 3 yaralama, 1 kasten adam öldürme ve 164 tehdit eylemini organize ettiği tespit edildi" ifadeleri yer aldı.
"Devletimizin hafızası güçlü, iradesi sarsılmazdır"
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamalarda şu ifadeleri kullandı:
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