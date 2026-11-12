Kırmızı bültenle aranıyordu: Organize suç örgütü elebaşı Türkiye'ye getiriliyor

Kırmızı bültenle aranan "yeni nesil suç örgütü" elebaşı Sercan Sayal, Yunanistan'da yakalandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat ve KOM Başkanlıkları, Interpol Europol Daire Başkanlığı, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Adalet Bakanlığı koordinesinde yapılan çalışmalar sonucunda; tasarlayarak öldürme, kasten öldürme, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, nitelikli yağma ve birden fazla kişi tarafından silahla yağma suçlarından kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan yeni nesil organize suç örgütü elebaşı Sercan Sayal Yunanistan’dan ülkemize getiriliyor. Ayrıca yapılan çalışmalar sonucunda, 116 suçtan ayrı ayrı aranma kaydı bulunan yeni nesil organize suç örgütü elebaşı Sercan Sayal’ın İzmir’de; 90 kurşunlama, 3 yaralama, 1 kasten adam öldürme ve 164 tehdit eylemini organize ettiği tespit edildi" ifadeleri yer aldı.

"Devletimizin hafızası güçlü, iradesi sarsılmazdır"

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamalarda şu ifadeleri kullandı:

"Kaçtığınız yer değişir, hesap vereceğiniz yer değişmez. Devletimizin hafızası güçlü, iradesi sarsılmazdır. Milletimizin huzuruna, canına ve malına kastedenler bilsin ki dünyanın hiçbir köşesi kendileri için güvenli bir sığınak değildir. Kırmızı bültenle aranan organize suç örgütü elebaşının Yunanistan’dan ülkemize iadesini sağladık. Firarına son verdik, adalete teslim ettik. Yılbaşından bu yana 45 ülkeden, 189’u çete elebaşı ve üyesi olmak üzere 805 firariyi ülkemize getirdik. Suç işleyip kaçmayı kurtuluş sananları saklandıkları inlerden tek tek çıkaracak, adaletin karşısına dikecek, burunlarını sürteceğiz. Bu kararlı mücadelede emeği geçen kahraman polislerimizi ve ilgili birimlerimizi tebrik ediyor, Adalet Bakanlığımıza teşekkür ediyoruz. Türkiye’nin huzuruna uzanan hiçbir el, devletin erişemeyeceği kadar uzakta değildir"

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