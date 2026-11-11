11/11/2026, Çarşamba12:18
GZT TVGZT YEMEK TARİFLERİSKYROADMECRACİNSNİHAYETZPORDERİN TARIHARKİTEKTZ RAPORUGENÇ MOTTOSALT OKUNURGZTMZTTIMECODETVNETGZT GAMEİSLAM SANATLARIKETEBEGERÇEK HAYATPOST ÖYKÜ

Menü

Gündem

TürkiyeYerel GündemEğitimPolitika3. Sayfa

Dünya

OrtadoğuAvrupaAmerikaAsyaAfrikaAntarktikaOkyanusya

Yazarlar

Bugün YazanlarGazete YazarlarıSpor YazarlarıArşiv Yazarları

Spor

FutbolBasketbolVoleybolTenisF1GüreşSalon SporlarıTransferBilgi

Ekonomi

Dünya EkonomisiTürkiye EkonomisiSavunma SanayiOtomotiv

Teknoloji

BilimİnternetMobilOtomobil

Hayat

AktüelKültür SanatSağlıkYeni Şafak Kitap EkiYeni Şafak Pazar EkiSinemaSeyahat

Video

RamazanHayatTeknolojiEkonomiSporDünyaGündemSavunmadaki TürklerCheck Z

Galeri

HayatTeknolojiEkonomiSporDünyaGündem

İletişim

HakkımızdaBasın OdasıKünyeReklamİnsan KaynaklarıBilgi Toplumu HizmetleriKişisel Verilerin KorunmasıÇerez PolitikasıKullanım KoşullarıGizlilik PolitikasıSosyal MedyaMobil Uygulamalar
Geri

EDİSYON   :

TRTRENENARARFRFRRURUURUR
46

Bildirimler

CANLI YAYIN | Liderler salonda yerini aldı11 Kasım 2026 12:03 ÇarşambaSON DAKİKA
Ramazan ve şevval umresine gidecekler dikkat: Başvurular nereden ve nasıl yapılacak?11 Kasım 2026 11:48 ÇarşambaSON DAKİKA
Otomotiv devinde 32 yıllık devir sona erdi: Yeni amiral gemisi belli oldu11 Kasım 2026 11:22 ÇarşambaSON DAKİKA
Ünlü oyuncu İstanbul’un göbeğinde 4 bin 250 TL’ye oturuyordu11 Kasım 2026 11:21 ÇarşambaSON DAKİKA
Fenerbahçe'den Dirk Kuyt kararı: Resmi açıklama yapıldı11 Kasım 2026 11:06 ÇarşambaSON DAKİKA
Tüm Bildirimler
CANLI YAYIN | Liderler salonda yerini aldıRamazan ve şevval umresine gidecekler dikkat: Başvurular nereden ve nasıl yapılacak?Fenerbahçe'den Dirk Kuyt kararı: Resmi açıklama yapıldı14 ilde dolandırıcılık ve bahis operasyonu: 22 milyar TL'lik para trafiği ortaya çıktıDünyanın gözü Antalya'da: Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirveye katılan liderleri karşılıyor

Evlilik desteğinden yararlanan ailelere yeni doğan paketi hediye

11:43, 11/11/2026, Çarşamba
AA
Yeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!
Arşiv

Ankara Valiliği, Aile ve Gençlik Fonu desteğiyle evlenip çocuk sahibi olan aileler için yeni bir sosyal yardım projesini hayata geçirdi. "İlk Nefese Umut, İlk Adıma Destek Projesi" kapsamında yeni doğan bebeklerin ihtiyaçlarını karşılayacak 9 farklı üründen oluşan 700 destek paketi ailelere ulaştırılacak.

Ankara Valiliği, aile kurumunun korunması, gençlerin evliliğe teşvik edilmesi ve ebeveynlik sürecindeki ailelerin ekonomik yüklerinin hafifletilmesi amacıyla sivil toplumla iş birliği hamlesi başlattı. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile MÜSİAD Ankara Şubesi arasında hazırlanan protokol, Vali Yakup Canbolat’ın katılımıyla imzalandı.

İmzalanan
"İlk Nefese Umut, İlk Adıma Destek Projesi"
 protokolü doğrultusunda, Aile ve Gençlik Fonu bünyesindeki Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi'nden yararlanan ve bebek sahibi olan aileler hedeflendi. Anne ve bebeklerin temel ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik 9 farklı üründen oluşan 700 adet yeni doğan destek paketi, protokol tarihinden itibaren kademeli olarak ailelere dağıtılacak.

ANKARA'DA 5 BİNİ AŞKIN ÇİFTE FAİZSİZ KREDİ DESTEĞİ

Açıklamada, Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi’nin Başkent’teki güncel verileri de paylaşıldı. Ankara'da bugüne kadar projeye 14 bin 560 çiftin başvuruda bulunduğu kaydedildi.

Bu başvurular kapsamında:

  • 5 bin 482 çifte faizsiz evlilik kredisi desteği sağlandı
  • 10 bin 964 çift evlilik öncesi eğitim hizmetinden yararlandı
  • 530 aile ise bebek sahibi olarak ebeveynlik heyecanı yaşadı

  • Ankara Valiliği’nden yapılan değerlendirmede, projenin temel amacının genç çiftleri evlilikten anne-babalık evresine kadar yalnız bırakmamak olduğu vurgulandı. Devletin sunduğu faizsiz kredi imkanının yanı sıra sivil toplum kuruluşlarının katkılarıyla sağlanan bu tür ayni yardımların, toplumsal dayanışmayı güçlendirdiği ve genç nüfusu teşvik ettiği ifade edildi.

Ekonomi
50 bin TL'yi duyan koşuyor! Kayıt için kuyruğa girdiler: Kontenjanlar doldu, telefonlarımız susmuyor’

Başlıklar :Ankara ValiliğiçocukdestekEvlenecek Gençlerin Desteklenmesiyeni doğan bebek
Yorumlar

Sitemizde paylaştığınız yorumlar, diğer kullanıcılar için değerli bir kaynaktır. Lütfen farklı görüşlere ve diğer kullanıcılara saygılı olun. Kaba, saldırgan, aşağılayıcı veya ayrımcı ifadeler kullanmaktan kaçının.

Evlilik desteğinden yararlanan ailelere yeni doğan paketi hediye
Arşiv
Çerez Tercihleri

Zorunlu çerezler dışındaki tüm kategoriler siz açmadıkça kapalıdır. Seçiminizi dilediğiniz zaman değiştirebilir, verdiğiniz izni geri alabilirsiniz. Çerez Aydınlatma Metni

Zorunlu Çerezler3 çerez

Sitenin çalışması için teknik olarak zorunlu oturum, güvenlik ve yük dengeleme çerezleri.

Çerezin AdıÇerez Saklama Süresi

ARRAffinity

Kullanıcı isteklerinin aynı sunucuya erişebilmesi için tutulur.

Oturum boyunca

kvkk-consent

Çerez tercihinizi saklar.

365 Gün

cf_clearance

Cloudflare güvenlik doğrulamasını saklar.

365 Gün
Her zaman etkin
Analitik Çerezler4 çerez

Ziyaret ve kullanım ölçümü için Google Analytics çerezleri.

Çerezin AdıÇerez Saklama Süresi

_ga

Google Analytics performans ölçümleri için veri tutar.

730 Gün

_gid

Google Analytics performans ölçümlerini yapmak için veri tutar.

1 Gün

_ga_XXXXXXX

Google Analytics oturum durumunu tutar.

730 Gün

_gat

Google Analytics istek sayısını sınırlar.

Oturum boyunca
Pazarlama ve Üçüncü Taraf İçerik5 çerez

Reklam ölçümü ve gömülü üçüncü taraf içerikler için çerezler (Facebook Pixel, YouTube, Google Ads).

Çerezin AdıÇerez Saklama Süresi

_fbp

Facebook Pixel reklam ölçümü ve yeniden pazarlama için kullanılır.

90 Gün

GPS

Gömülü YouTube videolarının tercih ve ölçüm çerezi.

Oturum boyunca

YSC

Gömülü YouTube videolarının tercih ve ölçüm çerezi.

Oturum boyunca

VISITOR_INFO1_LIVE

Gömülü YouTube videolarının tercih ve ölçüm çerezi.

180 Gün

_gcl_au

Google Ads dönüşüm ölçümü için kullanılır.

90 Gün

10 saniye sonra yönlendirileceksiniz...

10 saniye sonra yönlendirileceksiniz...

Hesabınıza giriş yapın.

Hesabınız yok mu?Üye olun.

Bir hesap oluşturarak veya giriş yaparak, kullanım koşullarını kabul etmiş olursunuz, Gizlilik Politikası ve Kullanım Koşullarını okumak için buraya tıklayınız.

Tüm hakları saklıdır © Net Medya

Fatih Sultan Mehmet