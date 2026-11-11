Evlilik desteğinden yararlanan ailelere yeni doğan paketi hediye

Ankara Valiliği’nden yapılan değerlendirmede, projenin temel amacının genç çiftleri evlilikten anne-babalık evresine kadar yalnız bırakmamak olduğu vurgulandı. Devletin sunduğu faizsiz kredi imkanının yanı sıra sivil toplum kuruluşlarının katkılarıyla sağlanan bu tür ayni yardımların, toplumsal dayanışmayı güçlendirdiği ve genç nüfusu teşvik ettiği ifade edildi.