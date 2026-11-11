Evlilik desteğinden yararlanan ailelere yeni doğan paketi hediye

Ankara Valiliği, aile kurumunun korunması, gençlerin evliliğe teşvik edilmesi ve ebeveynlik sürecindeki ailelerin ekonomik yüklerinin hafifletilmesi amacıyla sivil toplumla iş birliği hamlesi başlattı. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile MÜSİAD Ankara Şubesi arasında hazırlanan protokol, Vali Yakup Canbolat’ın katılımıyla imzalandı.
ANKARA'DA 5 BİNİ AŞKIN ÇİFTE FAİZSİZ KREDİ DESTEĞİ
Açıklamada, Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi’nin Başkent’teki güncel verileri de paylaşıldı. Ankara'da bugüne kadar projeye 14 bin 560 çiftin başvuruda bulunduğu kaydedildi.
Bu başvurular kapsamında:
- 5 bin 482 çifte faizsiz evlilik kredisi desteği sağlandı
- 10 bin 964 çift evlilik öncesi eğitim hizmetinden yararlandı
- 530 aile ise bebek sahibi olarak ebeveynlik heyecanı yaşadı
- Ankara Valiliği’nden yapılan değerlendirmede, projenin temel amacının genç çiftleri evlilikten anne-babalık evresine kadar yalnız bırakmamak olduğu vurgulandı. Devletin sunduğu faizsiz kredi imkanının yanı sıra sivil toplum kuruluşlarının katkılarıyla sağlanan bu tür ayni yardımların, toplumsal dayanışmayı güçlendirdiği ve genç nüfusu teşvik ettiği ifade edildi.
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