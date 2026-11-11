Fenerbahçe'den Dirk Kuyt kararı: Resmi açıklama geldi

Fenerbahçe Kulübü, yardımcı antrenörlük görevini üstlenen Dirk Kuyt ile yollarını ayırdığını duyurdu.

Yapılan açıklama şu şekilde;

"Sarı Lacivert hikayemiz yıllar önce başladı ve aramızdaki bağ hiç kopmadı.

Önce sahada, sonra kulübede bizimleydin. Çubuklu’ya duyduğun sevgi ve bağlılığınla hepimizin kalbinde özel bir yer edindin.

Bu renklere kattığın her şey için sana gönülden teşekkür ediyoruz.

Bugün sana veda ediyoruz ancak bu büyük ailedeki yerin hiç değişmeyecek. Çünkü bazı vedalar ayrılık değil, sonsuz bir bağın ifadesidir.

Yolun açık olsun Dirk!"

Teşekkürler Dirk Kuyt! Sarı Lacivert hikayemiz yıllar önce başladı ve aramızdaki bağ hiç kopmadı. Önce sahada, sonra kulübede bizimleydin. Çubuklu’ya duyduğun sevgi ve bağlılığınla hepimizin kalbinde özel bir yer edindin. Bu renklere kattığın her şey için sana gönülden teşekkür ediyoruz. Bugün sana veda ediyoruz ancak bu büyük ailedeki yerin hiç değişmeyecek. Çünkü bazı vedalar ayrılık değil, sonsuz bir bağın ifadesidir. Yolun açık olsun Dirk! 🙏 — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) November 11, 2026

Sezon başında İsmail Kartal'ın ekibine dahil edilen Hollandalı çalıştırıcı, Kartal'ın görevden alınmasının ardından Göztepe ve Liverpool maçlarında takımın başında görev yaptı. 1 galibiyet ve 1 mağlubiyet elden eden Kuyt, Emre Belözoğlu'nun isteği doğrultusunda teknik ekipte devam etmedi.

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