A Milli Takım Belçika maçına hazır

UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup 5. maçında yarın İzmir'de Belçika'yı konuk edecek A Milli Futbol Takımı, hazırlıklarını tamamladı.
Koşu ve istasyon çalışması yapan ay-yıldızlı futbolcuların idmanın basına kapalı bölümünde taktik çalıştığı öğrenildi. Tedavisi süren Aral Şimşir, antrenmanda özel programı doğrultusunda çalıştı.
A Milli Futbol Takımı, bugün saat 15.00'te özel uçakla İstanbul Havalimanı'ndan İzmir'e hareket edecek.
Teknik direktör Sergen Yalçın ve futbolcu Enes Ünal, bugün karşılaşmanın oynanacağı Gürsel Aksel Stadyumu'nda basın toplantısında soruları yanıtlayacak.
Türkiye-Belçika mücadelesi yarın 20.00'de başlayacak.
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