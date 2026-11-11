2027 İspanya Süper Kupası biletleri satışa çıktı

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İspanyol futbolunun dört büyük kulübünü İstanbul'da bir araya getiren 2027 Türk Hava Yolları İspanya Süper Kupası'nda maç biletlerinin satışı başladı.

2027 İspanya Süper Kupası'nda (Supercopa de Espana) Atletico Madrid, Barcelona, Real Madrid ve Real Sociedad, 2-6 Şubat tarihleri arasında İstanbul’da karşı karşıya gelecek. Oynanacak 3 karşılaşmanın bilet fiyatları 6 bin 500 TL ile 48 bin 700 TL arasında değişiyor.

Organizasyonda La Liga şampiyonu Barcelona ve ikincisi Real Madrid in yanı sıra 2025-26 sezonu İspanya Kral Kupası (Copa del Rey) finalistleri Atletico Madrid ile Real Sociedad, mücadele edecek.

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Türkiye’nin ilk kez ev sahipliği yapacağı organizasyon, 5 gün sürecek ve İstanbul, üç büyük statta düzenlenecek iki yarı final ve finale ev sahipliği yapacak.

2027 yılının ilk büyük futbol organizasyonunda maç biletleri, www.supercopa2027.com adresinden satın alınabilecek.

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