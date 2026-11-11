Volkan Demirel göreve gelebilir: Süper Lig ekibi çok istiyor

Süper Lig ekibi Gaziantep FK'da teknik direktör Orhan Ak ile yolların ayrılmasının ardından gözler yeni hocaya çevrildi. Teknik direktörlük koltuğu için iki deneyimli isim öne çıkarken, yönetim cephesinde de değişim ihtimali gündeme geldi.
Gaziantep FK'da Orhan Ak ile yolların ayrılmasının ardından gözler yeni teknik direktörün kim olacağına çevrildi. Kırmızı-siyahlı ekipte teknik direktörlük görevi için Volkan Demirel ve Ömer Erdoğan isimleri gündeme geldi.
Mynet'te yer alan habere göre Gaziantep FK'da teknik direktör arayışının yanı sıra yönetim konusunda da önemli gelişmeler yaşanıyor. Kulüpte kısa süre içerisinde kongre yapılmadan yönetim değişikliğine gidilmesi ihtimaller arasında değerlendiriliyor.
VOLKAN DEMİREL İSMİ ÖNE ÇIKIYOR
Haberde, Ahmet Üzer başkanlığında yeni bir yönetimin oluşması durumunda Volkan Demirel'in teknik direktörlük görevi için güçlü adaylardan biri olduğu belirtildi. Fenerbahçe'nin eski kaptanlarından olan Demirel'in ismi, Gaziantep FK'nın yeni teknik direktör adayları arasında öne çıktı.
Kırmızı-siyahlıların gündemindeki bir diğer ismin ise Ömer Erdoğan olduğu ifade edildi.
Gaziantep FK'da yeni yönetimin şekillenmesi ve teknik direktör konusunda verilecek kararın önümüzdeki günlerde netlik kazanması bekleniyor.
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