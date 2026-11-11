Sergen Yalçın A Milli Takım'ın yeni futbolcusunu açıkladı: "Bizi seçti, gelecek!"

Oyuncunun milli takımda forma giyebilmesi için dilekçe vermesi ve gerekli işlemleri başlatması gerektiğini vurgulayan Yalçın, "Arda'yı bu kamp için alacaktık ama prosedür gereği oynayamıyor. Kendisinin bir dilekçe yazması ve işlemlerin başlaması gerekiyor." ifadelerini kullandı.