Sergen Yalçın A Milli Takım'ın yeni futbolcusunu açıkladı: "Bizi seçti, gelecek!"

A Milli Takım Teknik Direktörü Sergen Yalçın, başka bir ülkenin de kadrosuna katmak için girişimlerde bulunduğu genç futbolcuyla ilgili dikkat çeken açıklamalar yaptı. Yalçın, iki ülke arasında milli takım tercihi merak konusu olan oyuncunun geleceğine ilişkin önemli mesajlar verdi.
A Milli Takım Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Arda Okan Kurtulan'ın milli takım kadrosuna alınmamasının nedenini açıkladı.
Yalçın, genç futbolcuyu bu kamp döneminde kadroya dahil etmek istediklerini ancak milli takım tercihiyle ilgili resmi işlemlerin tamamlanmaması nedeniyle bunun mümkün olmadığını söyledi.
A Milli Takım Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Arda Okan Kurtulan'ın milli takım sürecine ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Genç futbolcuyu mevcut kamp kadrosuna dahil etmeyi planladıklarını belirten Yalçın, oyuncunun Türkiye Milli Takımı'nı seçmesine yönelik resmi prosedürleri henüz tamamlamadığını ifade etti.
Arda Okan'ın teknik direktörünün açıklamalarına da değinen Yalçın, "Teknik direktörünün açıklaması bizi bağlamıyor. Arda Okan prosedür olarak Türk Milli Takımı'nı seçmediği için işlemler yapılamıyor." dedi.
Oyuncunun milli takımda forma giyebilmesi için dilekçe vermesi ve gerekli işlemleri başlatması gerektiğini vurgulayan Yalçın, "Arda'yı bu kamp için alacaktık ama prosedür gereği oynayamıyor. Kendisinin bir dilekçe yazması ve işlemlerin başlaması gerekiyor." ifadelerini kullandı.
Sergen Yalçın, Arda Okan Kurtulan'ın ilerleyen dönemde yeniden değerlendirileceğini belirterek genç oyuncunun sonraki milli takım kamplarında geniş oyuncu havuzunda yer alacağını söyledi.
Türkiye'yi tercih edeceğini söyledi
Yalçın, futbolcuyla görüştüklerini ve Arda Okan'ın Türkiye adına oynamak istediğini kendilerine ilettiğini de açıkladı. Deneyimli teknik adam, resmi işlemlerin hem mevcut hem de önceki teknik heyetin gözünden kaçtığını kabul etti.
Daha önce Arnavutluk'un alt yaş milli takımlarında forma giyen Göztepeli futbolcu, gerekli prosedürler tamamlanamadığı için Türkiye'nin Belçika ve Fransa ile oynayacağı UEFA Uluslar Ligi karşılaşmalarının kadrosunda yer alamadı.
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