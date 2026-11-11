İtalyan devinde forvet krizi patlak verdi: Eski Galatasaraylı golcü en büyük aday!

Sarı-kırmızılı kulübe veda ettikten sonra henüz hiçbir takımla anlaşamayan 33 yaşındaki Arjantinli yıldız için Çizme basından bomba bir iddia geldi.
Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra henüz herhangi bir kulüple anlaşma sağlamayan Mauro Icardi için İtalya'dan dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Inter'in hücum hattında yaşanan sakatlıkların ardından Arjantinli golcünün yeniden gündeme gelebileceği öne sürüldü.
INTER'DE SAKATLIK KRİZİ
Galatasaray'da geçirdiği dört sezonda önemli başarılara imza atan Mauro Icardi, sözleşmesinin 30 Haziran 2026'da sona ermesinin ardından takımdan ayrıldı. O tarihten bu yana kulüpsüz olan 33 yaşındaki futbolcunun adı Inter, Juventus ve Real Betis gibi takımlarla anıldı ancak yıldız oyuncu henüz yeni bir sözleşmeye imza atmadı.
İtalyan basınından Tuttomercatoweb'in haberine göre Inter'de Lautaro Martinez, Ange-Yoan Bonny ve Marcus Thuram'ın yaşadığı sakatlıklar, ara transfer dönemi öncesinde forvet takviyesi ihtimalini yeniden gündeme taşıdı.
ICARDİ İÇİN YENİDEN UMUT IŞIĞI MI?
Haberde, kış transfer döneminin açılmasına bir buçuk aydan fazla süre bulunması nedeniyle kulüplerin serbest oyunculara yönelebileceği belirtildi. Bu noktada Inter'in eski golcüsü Mauro Icardi'nin adı yeniden gündeme geldi.
Arjantinli futbolcunun eski kulübüne dönmeye sıcak baktığı ancak Inter yönetiminden beklediği karşılığı alamadığı aktarıldı.
Inter Başkanı Giuseppe Marotta, 3 Kasım'da yaptığı açıklamada Icardi'nin kulübün transfer planlarında bulunmadığını söylemişti.
JUVENTUS İDDİASI DA GÜNDEMDE
Tuttomercatoweb'in haberinde Mauro Icardi'nin Juventus ile de anıldığı hatırlatıldı. Ancak teknik direktör Luciano Spalletti'nin varlığı, olası transferin önündeki engellerden biri olarak gösterildi.
Inter'in hücum hattındaki sakatlıkların ardından Icardi seçeneğini yeniden değerlendirip değerlendirmeyeceği merak konusu oldu. Buna karşın Marotta'nın son açıklaması, İtalyan devinin şu aşamada Arjantinli golcüyü transfer etme planı bulunmadığını gösteriyor.
GALATASARAY'DA 102 GOL KATKISI
Mauro Icardi, Galatasaray formasıyla geçirdiği dört sezonda 134 karşılaşmada görev yaptı. Arjantinli yıldız bu maçlarda 77 gol ve 25 asist üreterek toplam 102 gole doğrudan katkı sağladı.
Sarı-kırmızılı taraftarların hafızasında önemli bir yer edinen Icardi'nin kariyerine hangi takımda devam edeceği ise belirsizliğini koruyor.
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