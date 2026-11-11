İtalyan devinde forvet krizi patlak verdi: Eski Galatasaraylı golcü en büyük aday!

INTER'DE SAKATLIK KRİZİ

Galatasaray'da geçirdiği dört sezonda önemli başarılara imza atan Mauro Icardi, sözleşmesinin 30 Haziran 2026'da sona ermesinin ardından takımdan ayrıldı. O tarihten bu yana kulüpsüz olan 33 yaşındaki futbolcunun adı Inter, Juventus ve Real Betis gibi takımlarla anıldı ancak yıldız oyuncu henüz yeni bir sözleşmeye imza atmadı.



