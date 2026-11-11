İtalyan devinde forvet krizi patlak verdi: Eski Galatasaraylı golcü en büyük aday!

11/11/2026, Çarşamba15:24
GZT TVGZT YEMEK TARİFLERİSKYROADMECRACİNSNİHAYETZPORDERİN TARIHARKİTEKTZ RAPORUGENÇ MOTTOSALT OKUNURGZTMZTTIMECODETVNETGZT GAMEİSLAM SANATLARIKETEBEGERÇEK HAYATPOST ÖYKÜ

Menü

Gündem

TürkiyeYerel GündemEğitimPolitika3. Sayfa

Dünya

OrtadoğuAvrupaAmerikaAsyaAfrikaAntarktikaOkyanusya

Yazarlar

Bugün YazanlarGazete YazarlarıSpor YazarlarıArşiv Yazarları

Spor

FutbolBasketbolVoleybolTenisF1GüreşSalon SporlarıTransferBilgi

Ekonomi

Dünya EkonomisiTürkiye EkonomisiSavunma SanayiOtomotiv

Teknoloji

BilimİnternetMobilOtomobil

Hayat

AktüelKültür SanatSağlıkYeni Şafak Kitap EkiYeni Şafak Pazar EkiSinemaSeyahat

Video

RamazanHayatTeknolojiEkonomiSporDünyaGündemSavunmadaki TürklerCheck Z

Galeri

HayatTeknolojiEkonomiSporDünyaGündem

İletişim

HakkımızdaBasın OdasıKünyeReklamİnsan KaynaklarıBilgi Toplumu HizmetleriKişisel Verilerin KorunmasıÇerez PolitikasıKullanım KoşullarıGizlilik PolitikasıSosyal MedyaMobil Uygulamalar
Geri

EDİSYON   :

TRTRENENARARFRFRRURUURUR
46

Bildirimler

2'si büyükşehir 5 belediye başkanı daha AK Parti'ye mi geçiyor?11 Kasım 2026 15:20 ÇarşambaSON DAKİKA
Trafikte ceza yememek için hemen bagajınızı kontrol edin11 Kasım 2026 15:10 ÇarşambaSON DAKİKA
Mısır Kraliçesi’nin diyetinden eksik etmediği geleneksel lezzet Türk mutfağından çıktı 11 Kasım 2026 14:58 ÇarşambaSON DAKİKA
A Milli Takım'da sakatlık: Yıldız isim kadrodan çıkarıldı11 Kasım 2026 14:23 ÇarşambaSON DAKİKA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazze'de tecrit son bulmalı, gelin güçlü bir irade sergileyelim11 Kasım 2026 14:08 ÇarşambaSON DAKİKA
Tüm Bildirimler
Trafikte ceza yememek için hemen bagajınızı kontrol edinA Milli Takım'da sakatlık: Yıldız isim kadrodan çıkarıldıCumhurbaşkanı Erdoğan: Gazze'de tecrit son bulmalı, gelin güçlü bir irade sergileyelimCumhurbaşkanı Erdoğan: Paris Anlaşması'nda belirlenen hedeflere ulaşmadığımız zaman riskler artıyorCumhurbaşkanı Erdoğan: Dünyada doğal kaynaklar ölçüsüz tüketiliyor, gıda güvenliği tehlikede

İtalyan devinde forvet krizi patlak verdi: Eski Galatasaraylı golcü en büyük aday!

14:40, 11/11/2026, ÇarşambaG: Güncelleme: 14:44, 11/11/2026, Çarşamba
Yeni Şafak
Yeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!

Sarı-kırmızılı kulübe veda ettikten sonra henüz hiçbir takımla anlaşamayan 33 yaşındaki Arjantinli yıldız için Çizme basından bomba bir iddia geldi.

Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra henüz herhangi bir kulüple anlaşma sağlamayan Mauro Icardi için İtalya'dan dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Inter'in hücum hattında yaşanan sakatlıkların ardından Arjantinli golcünün yeniden gündeme gelebileceği öne sürüldü.

INTER'DE SAKATLIK KRİZİ

Galatasaray'da geçirdiği dört sezonda önemli başarılara imza atan Mauro Icardi, sözleşmesinin 30 Haziran 2026'da sona ermesinin ardından takımdan ayrıldı. O tarihten bu yana kulüpsüz olan 33 yaşındaki futbolcunun adı Inter, Juventus ve Real Betis gibi takımlarla anıldı ancak yıldız oyuncu henüz yeni bir sözleşmeye imza atmadı.


İtalyan basınından Tuttomercatoweb'in haberine göre Inter'de Lautaro Martinez, Ange-Yoan Bonny ve Marcus Thuram'ın yaşadığı sakatlıklar, ara transfer dönemi öncesinde forvet takviyesi ihtimalini yeniden gündeme taşıdı.


ICARDİ İÇİN YENİDEN UMUT IŞIĞI MI?

Haberde, kış transfer döneminin açılmasına bir buçuk aydan fazla süre bulunması nedeniyle kulüplerin serbest oyunculara yönelebileceği belirtildi. Bu noktada Inter'in eski golcüsü Mauro Icardi'nin adı yeniden gündeme geldi.


Arjantinli futbolcunun eski kulübüne dönmeye sıcak baktığı ancak Inter yönetiminden beklediği karşılığı alamadığı aktarıldı.


Inter Başkanı Giuseppe Marotta, 3 Kasım'da yaptığı açıklamada Icardi'nin kulübün transfer planlarında bulunmadığını söylemişti.


JUVENTUS İDDİASI DA GÜNDEMDE

Tuttomercatoweb'in haberinde Mauro Icardi'nin Juventus ile de anıldığı hatırlatıldı. Ancak teknik direktör Luciano Spalletti'nin varlığı, olası transferin önündeki engellerden biri olarak gösterildi.


Inter'in hücum hattındaki sakatlıkların ardından Icardi seçeneğini yeniden değerlendirip değerlendirmeyeceği merak konusu oldu. Buna karşın Marotta'nın son açıklaması, İtalyan devinin şu aşamada Arjantinli golcüyü transfer etme planı bulunmadığını gösteriyor.


GALATASARAY'DA 102 GOL KATKISI

Mauro Icardi, Galatasaray formasıyla geçirdiği dört sezonda 134 karşılaşmada görev yaptı. Arjantinli yıldız bu maçlarda 77 gol ve 25 asist üreterek toplam 102 gole doğrudan katkı sağladı.


Sarı-kırmızılı taraftarların hafızasında önemli bir yer edinen Icardi'nin kariyerine hangi takımda devam edeceği ise belirsizliğini koruyor.


Başlıklar :GalatasarayMauro IcardiInter
Yorumlar

Sitemizde paylaştığınız yorumlar, diğer kullanıcılar için değerli bir kaynaktır. Lütfen farklı görüşlere ve diğer kullanıcılara saygılı olun. Kaba, saldırgan, aşağılayıcı veya ayrımcı ifadeler kullanmaktan kaçının.

İtalyan devinde forvet krizi patlak verdi: Eski Galatasaraylı golcü en büyük aday!

Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra henüz herhangi bir kulüple anlaşma sağlamayan Mauro Icardi için İtalya'dan dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Inter'in hücum hattında yaşanan sakatlıkların ardından Arjantinli golcünün yeniden gündeme gelebileceği öne sürüldü.

INTER'DE SAKATLIK KRİZİ

Galatasaray'da geçirdiği dört sezonda önemli başarılara imza atan Mauro Icardi, sözleşmesinin 30 Haziran 2026'da sona ermesinin ardından takımdan ayrıldı. O tarihten bu yana kulüpsüz olan 33 yaşındaki futbolcunun adı Inter, Juventus ve Real Betis gibi takımlarla anıldı ancak yıldız oyuncu henüz yeni bir sözleşmeye imza atmadı.


İtalyan basınından Tuttomercatoweb'in haberine göre Inter'de Lautaro Martinez, Ange-Yoan Bonny ve Marcus Thuram'ın yaşadığı sakatlıklar, ara transfer dönemi öncesinde forvet takviyesi ihtimalini yeniden gündeme taşıdı.


ICARDİ İÇİN YENİDEN UMUT IŞIĞI MI?

Haberde, kış transfer döneminin açılmasına bir buçuk aydan fazla süre bulunması nedeniyle kulüplerin serbest oyunculara yönelebileceği belirtildi. Bu noktada Inter'in eski golcüsü Mauro Icardi'nin adı yeniden gündeme geldi.


Arjantinli futbolcunun eski kulübüne dönmeye sıcak baktığı ancak Inter yönetiminden beklediği karşılığı alamadığı aktarıldı.


Inter Başkanı Giuseppe Marotta, 3 Kasım'da yaptığı açıklamada Icardi'nin kulübün transfer planlarında bulunmadığını söylemişti.


JUVENTUS İDDİASI DA GÜNDEMDE

Tuttomercatoweb'in haberinde Mauro Icardi'nin Juventus ile de anıldığı hatırlatıldı. Ancak teknik direktör Luciano Spalletti'nin varlığı, olası transferin önündeki engellerden biri olarak gösterildi.


Inter'in hücum hattındaki sakatlıkların ardından Icardi seçeneğini yeniden değerlendirip değerlendirmeyeceği merak konusu oldu. Buna karşın Marotta'nın son açıklaması, İtalyan devinin şu aşamada Arjantinli golcüyü transfer etme planı bulunmadığını gösteriyor.


GALATASARAY'DA 102 GOL KATKISI

Mauro Icardi, Galatasaray formasıyla geçirdiği dört sezonda 134 karşılaşmada görev yaptı. Arjantinli yıldız bu maçlarda 77 gol ve 25 asist üreterek toplam 102 gole doğrudan katkı sağladı.


Sarı-kırmızılı taraftarların hafızasında önemli bir yer edinen Icardi'nin kariyerine hangi takımda devam edeceği ise belirsizliğini koruyor.


1/10
Çerez Tercihleri

Zorunlu çerezler dışındaki tüm kategoriler siz açmadıkça kapalıdır. Seçiminizi dilediğiniz zaman değiştirebilir, verdiğiniz izni geri alabilirsiniz. Çerez Aydınlatma Metni

Zorunlu Çerezler3 çerez

Sitenin çalışması için teknik olarak zorunlu oturum, güvenlik ve yük dengeleme çerezleri.

Çerezin AdıÇerez Saklama Süresi

ARRAffinity

Kullanıcı isteklerinin aynı sunucuya erişebilmesi için tutulur.

Oturum boyunca

kvkk-consent

Çerez tercihinizi saklar.

365 Gün

cf_clearance

Cloudflare güvenlik doğrulamasını saklar.

365 Gün
Her zaman etkin
Analitik Çerezler4 çerez

Ziyaret ve kullanım ölçümü için Google Analytics çerezleri.

Çerezin AdıÇerez Saklama Süresi

_ga

Google Analytics performans ölçümleri için veri tutar.

730 Gün

_gid

Google Analytics performans ölçümlerini yapmak için veri tutar.

1 Gün

_ga_XXXXXXX

Google Analytics oturum durumunu tutar.

730 Gün

_gat

Google Analytics istek sayısını sınırlar.

Oturum boyunca
Pazarlama ve Üçüncü Taraf İçerik5 çerez

Reklam ölçümü ve gömülü üçüncü taraf içerikler için çerezler (Facebook Pixel, YouTube, Google Ads).

Çerezin AdıÇerez Saklama Süresi

_fbp

Facebook Pixel reklam ölçümü ve yeniden pazarlama için kullanılır.

90 Gün

GPS

Gömülü YouTube videolarının tercih ve ölçüm çerezi.

Oturum boyunca

YSC

Gömülü YouTube videolarının tercih ve ölçüm çerezi.

Oturum boyunca

VISITOR_INFO1_LIVE

Gömülü YouTube videolarının tercih ve ölçüm çerezi.

180 Gün

_gcl_au

Google Ads dönüşüm ölçümü için kullanılır.

90 Gün

10 saniye sonra yönlendirileceksiniz...

10 saniye sonra yönlendirileceksiniz...

Hesabınıza giriş yapın.

Hesabınız yok mu?Üye olun.

Bir hesap oluşturarak veya giriş yaparak, kullanım koşullarını kabul etmiş olursunuz, Gizlilik Politikası ve Kullanım Koşullarını okumak için buraya tıklayınız.

Tüm hakları saklıdır © Net Medya

Fatih Sultan Mehmet