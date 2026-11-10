Vatandaş CİMER'e şikayet etti: Servis formundaki eksiklik firmaya pahalıya patladı

Ticaret Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Bekir Kaplan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, denetimin tüketicinin elektrikli scooterındaki arızalar ve satış sonrası servis hizmetlerine ilişkin şikayeti üzerine gerçekleştirildiğini bildirdi.
Azami tamir süresini aşmadı
İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü ekiplerince 10 Kasım 2026'da yapılan denetimde, tüketicinin scooterını 26 Ekim'de yetkili servise bıraktığı, 10 Kasım'da ise teslim aldığı belirlendi. Ürünün serviste kaldığı sürenin mevzuatta belirlenen azami tamir süresini aşmadığı tespit edildi.
Firmaya işlem uygulandı
Ancak incelemede, servis formunun Satış Sonrası Hizmetler Yönetmeliği'nde belirtilen bazı yükümlülüklere uygun hazırlanmadığı ortaya çıktı.
Eksiklik nedeniyle işletmeye idari işlem uygulandı.
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