Binmek istediği İETT otobüsü dolu gelince çılgına döndü: Kapılarını açmayan aracın önüne geçip gitmesini engelledi

İstanbul'da toplu taşıma araçlarında yaşanan yoğunluk ve aksaklıklar zaman zaman gergin anların yaşanmasına neden oluyor. Son olarak bir durakta meydana gelen olayda, işe gitmek üzere otobüs bekleyen bir vatandaşın gösterdiği aşırı tepki çevredeki diğer yolculara ve trafike korku dolu anlar yaşattı.

"ARKA BOŞKEN GİDEMEZSİN"

Olay, İstanbul'da sabahın erken saatlerinde bir İETT durağında meydana geldi. İşe gitmek için durakta bekleyen şahıs, gelen otobüsün dolu olması gerekçesiyle şoförün kapıları açmaması üzerine çılgına döndü. Şoföre tepki gösteren vatandaş, aracın hareket etmesini engellemek amacıyla doğrudan İETT otobüsünün önüne geçti. Otobüsün ilerleyememesi üzerine şoföre bağıran şahıs, "Otobüsün arkası boşken gidemezsin!" diyerek sitem etti.

Hırsını alamayan öfkeli yolcu, durakta bekleyen diğer vatandaşları da kendi eylemine dahil etmek istedi. O esnada durakta bulunan yaşlı bir kadına yönelen şahıs, "Gel sen de otobüsün önüne geç!" diyerek kadını ikna etmeye çalıştı. Yaşanan kargaşa ve yolcunun ısrarlı eylemi nedeniyle durakta ve yolda kısa süreli aksama yaşandı.

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ŞEMSİYEYLE CAMLARA VURDU

Otobüs şoförünün kapıları açmayarak beklemesi ve aracın durmaması üzerine daha da öfkelenen şahıs, elindeki şemsiyeyi kullanarak otobüsün camlarına defalarca vurdu. Çevredeki vatandaşların şaşkın gözlerle izlediği ve bir cep telefonu kamerasına saniye saniye kaydedilen olay sonrası, şemsiyeyle camları yumruklayan şahıs duraktan hızla uzaklaşarak gözden kayboldu.