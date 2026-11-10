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Öğrenci velileri yarına dikkat: 7 ilçede uzaktan eğitime geçilecek

09:35, 10/11/2026, Salı
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Türkiye'nin ev sahipliğinde başlayan COP31 Liderler Zirvesi nedeniyle Antalya Valiliği genelge yayımladı. 11-12 Kasım tarihlerinde 7 ilçede okullar uzaktan eğitime geçecek, bazı kadın çalışanlar izinli sayılacak.

Antalya
'da düzenlenen
COP31 Liderler Zirvesi
 kapsamında kent genelinde güvenlik ve ulaşım tedbirleri artırıldı. Alınan önlemler çerçevesinde 7 ilçedeki resmi ve özel okullarda iki gün boyunca uzaktan eğitim uygulanacak. Bazı kadın kamu çalışanları da idari izinli sayılacak.

Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin 31. Taraflar Konferansı (COP31), Antalya'da başladı. 9-20 Kasım tarihleri arasında düzenlenen organizasyon, dünyanın farklı ülkelerinden liderleri ve üst düzey temsilcileri bir araya getiriyor.


Zirveye 102 ülkeden lider ve 300'ün üzerinde bakanın katılım bildirdiği belirtilirken, organizasyon nedeniyle Antalya'da kapsamlı güvenlik tedbirleri devreye alındı.


Antalya'da 27 bin 957 güvenlik personeli görev yapıyor


COP31 kapsamında kentte emniyet, jandarma ve sahil güvenlik birimlerinden toplam 27 bin 957 personel görevlendirildi. Zirve alanında sağlık hizmetlerinin kesintisiz yürütülmesi amacıyla 5 revir oluşturuldu ve 550 sağlık personeli hazır bekletilmeye başlandı.


Acil durumlara müdahale için 5 tam donanımlı ambulansın 7 gün 24 saat hizmet vereceği bildirildi.



Güvenlik ve organizasyon tedbirleri kapsamında Antalya Valiliği de kentteki eğitim kurumlarını ve kamu çalışanlarını ilgilendiren bir genelge yayımladı.


7 ilçede iki gün uzaktan eğitim yapılacak


Valilik tarafından alınan karar doğrultusunda 11 ve 12 Kasım tarihlerinde Aksu, Döşemealtı, Konyaaltı, Kepez, Manavgat, Muratpaşa ve Serik ilçelerindeki tüm resmi ve özel okullarda uzaktan eğitim uygulanacak.


Bu tarihlerde okul servisleri çalışmayacak, taşımalı eğitim hizmeti de verilmeyecek. Belirlenen ilçelerin dışındaki bölgelerde ise eğitim öğretim faaliyetleri olağan şekilde sürdürülecek.


Okul yöneticileri, eğitim faaliyetlerine ara verilmesine rağmen okul binalarının güvenliği ve gerekli kontrollerin sağlanması amacıyla görevlerinin başında bulunacak.


Bazı kadın kamu çalışanlarına idari izin


COP31 nedeniyle alınan tedbirler eğitim kurumlarıyla sınırlı kalmadı. Genelge kapsamında söz konusu 7 ilçede görev yapan ve okul öncesi veya ilkokula devam eden çocuğu bulunan kadın kamu personeli, 11-12 Kasım tarihlerinde idari izinli sayılacak.


Öte yandan vatandaşlara hizmet veren kamu kurumlarında işleyişin aksamaması için özel düzenleme yapıldı. Nüfus, tapu, vergi, sosyal güvenlik ve sağlık hizmetleri gibi yoğun başvuru alan birimlerde yeterli sayıda personel görev yapmaya devam edecek.


Erdoğan, dünya liderlerini Antalya'da ağırlayacak


COP31'in en önemli etkinliklerinden biri olan Liderler Zirvesi, 11-12 Kasım tarihlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek.


Şimdiye kadar 102 ülkeden lider ve 300'den fazla bakanın katılım bildirdiği konferansta, COP31 Alanı için 160 pavilyon ve 90 delegasyon ofisi başvurusu yapıldı.


Birleşmiş Milletler kuruluşlarının yanı sıra Avrupa Komisyonu, Dünya Bankası, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı, İslam İşbirliği Teşkilatı ve Uluslararası Enerji Ajansı da organizasyonda lider düzeyinde temsil edilecek.


Türkiye, COP31 sürecinde diyalog, uzlaşma ve eylem ilkeleri üzerinden iklim değişikliğiyle mücadelede somut sonuçlar elde etmeyi hedefliyor. Bu doğrultuda hazırlanan eylem gündeminde sıfır atık, temiz enerji dönüşümü, gıda güvenliği, iklim dirençli şehirler, yeşil sanayileşme, gençlik ve eğitim, okyanusların korunması ve sağlık sistemlerinin dayanıklılığı gibi 10 öncelikli başlık bulunuyor.


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Başlıklar :cop31antalyauzaktan eğitimiklim değişikliği
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Öğrenci velileri yarına dikkat: 7 ilçede uzaktan eğitime geçilecek
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