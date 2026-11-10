CHP'li başkan Pendik'te geçirdiği trafik kazasında ağır yaralandı

Sapağı kaçıran otobüs şoförü uyarılara rağmen yolcuların hayatını tehlikeye attı: O anlar kameraya yansıdı
Bursa-Gebze seferini yapan yolcu otobüsünün şoförü, sapağı kaçırınca durdu. Şoför, aracıyla geni manevra yaptı. Bu sırada yolcular, duruma tepki gösterdi. Şoföre, "Canımızı tehlikeye atıyorsun" diyerek uyarılarda bulunan yolcular ile sürücü arasında tartışma çıktı. Şoför yolculara, "İnsanız ya, kaçırdık işte" diyerek karşılık verdi. Yaşananlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Manisa’nın Akhisar ilçesinde, 11 Ekim’de Bursa’dan Denizli’ye giden tur otobüsü gişeleri kaçırınca geri manevra yapmış, arkadan gelen TIR’ın çarpması sonucu 11 kişi hayatını kaybetmiş, 27 kişi yaralanmıştı.
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