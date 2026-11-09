Şişli'de yan yana ilerleyen otomobiller çarpıştı: Biri camiye diğeri kırtasiyeye daldı

İstanbul'un en işlek akslarından biri olan Şişli’de, gece yarısı meydana gelen trafik kazası ucuz atlatılan bir faciaya sahne oldu. Esentepe Mahallesi Büyükdere Caddesi üzerinde saat 01.30 sıralarında yaşanan olay, çevrede büyük korku ve panik yarattı.

Edinilen bilgilere göre, cadde üzerinde aynı yönde seyir halinde ve yan yana ilerlemekte olan iki otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan ve savrulan araçlardan birisi yol kenarında bulunan caminin giriş kapısına çarparak dururken, diğer araç ise bir kırtasiye dükkânının içine daldı.

Facia gibi kazanın anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde cadde üzerinde hızla ilerleyen iki aracın önce birbirine çarptığı, ardından da savrularak birinin cami kapısına diğerinin ise kırtasiyeye vurduğu net bir şekilde görüldü.