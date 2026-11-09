Isparta Yazılı Kanyon'da mahsur kalan 2 Polonyalı için AFAD harekete geçti

Yazılı Kanyon'da 2 Polonya vatandaşı mahsur kaldı
Isparta'nın Sütçüler ilçesinde bulunan Yazılı Kanyon'a giren 2 Polonya vatandaşından haber alınamaması üzerine AFAD ekipleri harekete geçti. Bölgede arama kurtarma çalışması başlatıldı.
Mahsur kalanların yeri dronla belirlendi
Isparta AFAD ekiplerinin dronla gerçekleştirdiği çalışma sonucunda iki kişinin bulunduğu yer tespit edildi. Kurtarma ekipleri, mahsur kalanlara ulaşmak için bölgeye yönlendirildi. Isparta AFAD İl Müdürü Bilal Öztürk, yaptığı açıklamada, mahsur kalan kişilerin sağlık durumlarının iyi olduğunu belirtti. Öztürk, iki Polonya vatandaşının bu gece kurtarılmasının planlandığını kaydetti.
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