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19:56, 08/11/2026, Pazar

Pompalı tüfekle komşusunun ölümüne neden olan esnaf tutuklandı

Erzurum'da gelinlikçi dükkanının sahibi Hakkıhan Gez, bitişikteki iş yerinin sahibi Emirhan Kabanlı'yı pompalı tüfekle vurarak öldürdü. Olayın ardından gözaltına alınan Gez, çıkarıldığı mahkemece 'Kasten öldürme' suçundan tutuklandı. Hayatını kaybeden Kabanlı ise düzenlenen cenaze töreninin ardından toprağa verildi.

Olay, Kevelciler Caddesi'ndeki gelinlikçi dükkanında meydana geldi. İş yerine giren Emirhan Kabanlı ile dükkan sahibi Hakkıhan Gez bir süre gülerek sohbet etti. Dükkandan çıkmak üzere kapıya yönelen Kabanlı'ya, Gez 'İçi boş' dediği pompalı tüfeği doğrultarak ateş etti. Karnından vurulan Kabanlı, kaldırıldığı Erzurum Şehir Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayda kullandığı pompalı tüfekle yakalanan Hakkıhan Gez, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık ifadesinin ardından nöbetçi mahkemeye çıkarılan şüpheli, 'Kasten öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Başlıklar :ErzurumTüfektutuklama kararıesnaf
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