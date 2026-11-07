ZABITA EKİPLERİ PAZARLARI DENETLEDİ
İskenderun Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların sağlıklı ve güvenli alışveriş yapabilmesi amacıyla ilçe genelindeki semt pazarlarında denetimlerini sürdürüyor. Denetimlerde ürünlerin satışa uygunluğu, tezgâh düzeni ve vatandaşların geçiş alanları kontrol ediliyor.
Kurallara uymadığı belirlenen esnafa cezai işlem uygulanırken ekipler, tüketici haklarının korunması ve kurallara uygun çalışan pazarcıların haksız rekabetten etkilenmemesi için çalışmalarına devam ediyor.
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