Fransız gemisine Türkiye engeli: Yunanistan ile GKRY'nin seyir ilanları iptal edildi

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Fransız bayraklı bir geminin, Türkiye'nin 18 Mart 2020'de Birleşmiş Milletler'e bildirdiği kıta sahanlığı sınırları içerisinde, kablo döşenmesine yönelik deniz bilimsel araştırma faaliyeti gerçekleştirme niyetinde olduğunun görüldüğü belirtildi.
Türkiye'nin onayı alınmadı, seyir duyuruları iptal edildi
Geminin gerçekleştirmeyi planladığı faaliyetin Türkiye'nin kıta sahanlığı içerisinde kalan bölümü için uluslararası deniz hukukunun yerleşik hükümleri gereğince Ankara'dan alınması gereken muvafakat sürecinin henüz tamamlanmadığı vurgulandı.
Egemenlik hakları vurgusu
Türkiye'nin uluslararası hukuktan kaynaklanan egemenlik haklarını koruma konusundaki kararlılığının tam olduğu belirtilen açıklamada, Doğu Akdeniz'de iş birliği, diyalog ve eş güdümü esas alan yaklaşımın sürdürüleceği ifade edildi.
Bu yorumu Spam olarak bildirdiniz. Talebiniz değerlendiriliyor.