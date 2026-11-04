'Özel çocukları almıyoruz' dediler, Yargı affetmedi: AVM işletmesine çifte ceza

Ankara Batı Asliye Ceza Mahkemesi ve Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK), özel gereksinimli bir çocuğa yönelik ayrımcı tutuma karşı emsal niteliğinde iki karara imza attı. Oyun parkında yaşanan hak ihlali hem ceza yargılamasına hem de idari para cezasına konu oldu.

Geçen yıl Ocak ayında meydana gelen olayda, baba Feridun Baltacı kızını eğlendirmek için AVM'deki oyun alanına götürdü. Görevlilerin "Özel çocukları almıyoruz" gerekçesiyle küçük Melek'i içeri almaması üzerine baba savcılığa başvurdu. Ankara Batı 10’uncu Asliye Ceza Mahkemesi, işletme müdürü Ali M.'ye "ayrımcılık" suçundan 10 ay hapis cezası verdi.

TİHEK'TEN İKİNCİ DEFA REKOR MİKTARDA AYRIMCILIK CEZASI

Ailenin başvurusu üzerine inceleme başlatan TİHEK, doğrudan ayrımcılık yapıldığı ve gerekli erişilebilirlik düzenlemelerinin sağlanmadığı gerekçesiyle işletmeye 256 bin 357 TL ceza kesti. Söz konusu şirkete daha önce de aynı tesiste yaşanan benzer bir ayrımcılık vakası nedeniyle 204 bin 285 TL para cezası uygulandığı belirlendi.

BABA BALTACI: "BİR BABANIN YAŞAYABİLECEĞİ EN BÜYÜK ACI"

Kararların ardından konuşan acılı baba Feridun Baltacı, "Çocuğunu mutlu etmek için götürüyorsun ama 'giremez' diyorlar. Bir babanın yaşayabileceği en büyük acı. Kararlar içimizi soğuttu" dedi. Türkiye Down Sendromu Derneği Avukatı Cansu Korkmaz ise oyun hakkının çocuğun temel özgürlüğü olduğunu vurgulayarak tüm ailelere hak arama çağrısında bulundu.

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