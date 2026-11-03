Ankara merkezli 10 ilde FETÖ operasyonları: 14 gözaltı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, MİT ve Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerince FETÖ/PDY'nin kamu mahrem yapılanmasına yönelik Ankara merkezli 10 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, haklarında gözaltı kararı verilen 14 şüphelinin tamamı yakalandı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün kamu mahrem yapılanmasına yönelik Ankara merkezli 10 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen çalışmalar kapsamında, haklarında gözaltı kararı verilen 14 şüphelinin tamamı yakalanarak gözaltına alındı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün kamu mahrem yapılanması içerisinde faaliyet gösterdikleri tespit edilen 14 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Başsavcılık koordinesinde MİT ve Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen çalışmalar neticesinde, 3 Ekim 2026 tarihinde Ankara merkezli 10 farklı ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.
Operasyon kapsamında gözaltı kararı verilen 14 şüphelinin tamamının yakalanarak gözaltına alındığı bildirildi.
Olayla ilgili soruşturmanın çok yönlü ve titizlikle sürdürüldüğü öğrenildi.