Ankara merkezli 10 ilde FETÖ operasyonları: 14 gözaltı

Pakistan'ın Ankara Büyükelçiliğinde bir ilk: Kadın büyükelçi görevine başladı

Pakistan'ın Türkiye Büyükelçiliğine atanan Amna Baloch, Ankara'daki görevine başladı. Pakistan'ı Türkiye'de temsil eden ilk kadın büyükelçi olan Baloch, iki ülke arasındaki stratejik ortaklığın geliştirilmesine odaklanacak. Otuz yılı aşkın diplomasi tecrübesine sahip Baloch'un öncelikleri arasında ticaret, savunma sanayii, yatırım ve güvenlik alanlarındaki iş birliğinin artırılması bulunuyor.